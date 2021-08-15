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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طرق علاج حرقة البول عند الرجال في المنزل

علاج حرقان البول
علاج حرقان البول

يحدث حرقان البول عادة بسبب التهاب المسالك البولية، وحرقان البول شيوعًا هو الشعور بالألم والحرقة عند التبول، وتحدث التهابات المسالك البولية بسبب دخول البكتيريا إلى مجرى البول وتكاثرها، وعادة ما يتم علاجهم بنجاح بالمضادات الحيوية التي يصفها الطبيب، وتعد التهابات المسالك البولية شائعة جدًا خاصة بين النساء والأطفال.

 

علاج حرقان البول عند الرجال

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طرق علاج حرقان البول في المنزل

في حالة الاشتباه في وجود عدوى في المسالك البولية بسبب حرقان البول، فمن المهم استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، والعلاج الفوري مهم لمنع الإصابة بعدوى الكلى والمضاعفات المحتملة الأخرى (مثل تعفن الدم ) مع التطور إلى أن يتم استشارة الطبيب، وتشمل إجراءات العلاج الأولية ما يلي:

 

1- شرب الكثير من الماء يساعد في تخفيف حرقان البول
2- تجنب السوائل التي قد تهيج المثانة (مثل المشروبات الغازية والكحول والقهوة والشاي)
3- علاج الألم أو الحمى بأدوية مثل الباراسيتامول.


ويمكن تشخيص عدوى المسالك البولية عادة عن طريق تقييم الأعراض وفحص البول بحثًا عن البكتيريا وخلايا الدم.

وعادة ما يتم علاج التهابات المسالك البولية بنجاح بالمضادات الحيوية، فيتم تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم ، وعادة من ثلاثة إلى عشرة أيام حسب الظروف.

وعادة ما يتم تخفيف الأعراض في غضون 24 إلى 48 ساعة من الجرعة الأولى من المضادات الحيوية ، ولكن من المهم إنهاء الدورة الكاملة للمضادات الحيوية كما هو موصوف لضمان عدم عودة العدوى ولمنع العدوى من أن تصبح مقاومة للمضادات الحيوية (أي المضاد الحيوي لن يعمل بشكل جيد إذا عادت العدوى).

ويمكن أن تساعد الخطوات العامة التالية في منع تطور التهاب المسالك البولية:  

1- اشرب الكثير من الماء كل يوم لتجنب الجفاف
2- التبول عند الحاجة فلا تتأخر
3- بعد استخدام المرحاض، امسح دائمًا الجزء السفلي من الأمام إلى الخلف
4- الاستحمام بدلا من استخدام المياه العادية او المناديل الورقية
5- لا تستخدم الصابون المعطر أو غسول الجسم
6- لا تستخدم البخاخات أو المساحيق أو غسول المنطقة التناسلية
7- توقف عن التدخين
8- راجع الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا ظهرت أعراض التهاب المسالك البولية لاختيار العلاج المناسب لحالتك وعلاج حرقان البول.

 

المصدر medicalnewstoday

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