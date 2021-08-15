بعد دخول طالبان لـ كابول..أمريكا تستعد لنقل اللاجئين الأفغان إلي ألبانيا

قال رئيس وزراء ألبانيا، إيدي رامان إن بلاده قبلت طلبا من أمريكا باستضافة مؤقتة للاجئين أفغان يسعون للحصول على تأشيرات لدخول أمريكا مع دخول قوات طالبان العاصمة كابول.

ووفقا لرويترز، قال رئيس الوزراء إيدي راما إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت مؤخرا من ألبانيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، المساعدة في استضافة عدد من اللاجئين الأفغان مؤقتا قبل انتقالهم إلى وجهتهم النهائية في الولايات المتحدة.

وقال راما عبر صفحته على فيسبوك "لن نقول لا، ليس فقط لأننا تلقينا طلبا من حليف عظيم، لكن أيضا لأن دولتنا هي ألبانيا".

وقالت مصادر قبل أيام إن إدارة بايدن أجرت مناقشات مع دول مثل كوسوفو وألبانيا تتعلق بحماية الأفغان الذين ساعدوا أمريكا من انتقام طالبان لحين استكمال إجراءات الموافقة على تأشيراتهم.