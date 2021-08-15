نجاح التجربة التونسية في مصر.. معلول وساسي والجزيري أبرز الأسباب

شهدت مجريات الدورى المصرى تألق العديد من التوانسة والمساهمة من البعض منهم فى تحقيق البطولات القارية والمحلية للفرق المنضمين إليها.

اللاعبون التوانسة نجحوا فى إثبات ذاتهم بصفوف الفرق المصرية وباتوا من الركائز الأساسية لانديتهم.

وتألق العديد من اللاعبين التوانسة فى الموسم الحالي أبرزهم على معلول مع للأهلي والثنائي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثى إلى جانب فرجاني ساسي الذى رحل عن الزمالك إلى نادى الدخيل القطرى فضلا عن فخر الدين بن يوسف بقميص الإسماعيلي.

وانضم فى السنوات الأخيرة العديد من اللاعبين التوانسة إلى الدورى المصري جاء أبرزهم زياد بوغطاس وهيثم الجويني ووسيم النغموشي وإيهاب المباركي ومروان الصحراوي وسيف تقا ومحمد المثناني ورفيق الكامرجي ومحمد الحبيب يكن وحمزة المثلوثي.

إضافة إلى على معلول وفرجانى ساسى وسيف الدين الجزيري وفخر الدين بن يوسف وعمر العيوني وحمدى النقاز ورفيق كابو وماهر الحداد وأيمن الطرابلسي وأيوب مشارك.

صدى البلد يستعرض الأسباب التي مكنت اللاعب التونسي من نجاح التجربة فى الدورى المصرى.

جاء من أبرز نجاح تجربة اللاعب التونسي فى الدورى المصري تألق على معلول وسيف الجزيري وحمدى النقاز وفرجاني ساسي الكبير في الملاعب المصرية.

كما أدى سهولة متابعة الدوري التونسي من جانب وكلاء اللاعبين إلى التعاقد مع المواهب من جانب كبار الأندية المصرية.

تميز اللاعب التونسي بسرعة الانسجام السريع مع الأجواء المصرية نظرًا للقرب في العادات والتقاليد والأسلوب الكروي.

الجوانب المادية أدت إلى سهولة التعاقد مع لاعبين بجودة عالية فنيا وبدنيا مقابل أسعار جيدة.

امتاز اللاعب التونسي بالنواحي الفنية والبدنية العالية فضلا عن الالتزام والتركيز في الملعب ما سهل انتقاله إلى الدورى المصري.

تطور الدوري المصري بات قبلة اللاعب التونسي نظرا للقيمة التسويقية العالية داخل قارة أفريقيا.

عزز من نجاح استقطاب اللاعب التونسي إلى الدورى المصري وتفضيله الانضمام الي الفرق المصرية قرب المسافة بين مصر وتونس.

فشل العديد من اللاعبين التوانسة فى الدوريات الخليجية مثل فرجاني ساسي وانبي البدري ساهم فى تعزيز اتجاه اللاعب التونسي إلى الدورى المصري للظهور بشكل لافت.