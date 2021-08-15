أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها .. تعرف عليها

نصح خبراء التغذية بتناول مجموعة من الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية الذاكرة، وخاصة لكبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة.

ووفقًا لموقع health نستعرض الأطعمة التي تعمل على تعزيز الذاكرة، وهي كالآتي:

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرنب والبروكلي غنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ مثل فيتامين K واللوتين والفولات وبيتا كاروتين، تشير الأبحاث إلى أن هذه الأطعمة النباتية قد تساعد في إبطاء التدهور المعرفي.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية هي مصادر وفيرة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية غير مشبعة تم ربطها بانخفاض مستويات الدم من بيتا أميلويد - وهو البروتين الذي يشكل كتلًا ضارة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، عليك أن تأكل السمك مرتين على الأقل في الأسبوع ولكن اختر الأنواع التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق ، مثل السلمون وسمك القد والتونة الخفيفة المعلبة.

التوت

أظهرت الأبحاث أن مركبات الفلافونويد، وهي أصباغ نباتية طبيعية تمنح التوت ألوانها اللامعة، تساعد أيضًا في تحسين الذاكرة، حيث وجدت دراسة أجراها باحثون في مستشفى بريغهام والنساء بجامعة هارفارد أن النساء اللائي تناولن حصتين أو أكثر من الفراولة والتوت كل أسبوع يؤخرن تدهور الذاكرة لمدة تصل إلى عامين ونصف.