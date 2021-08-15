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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يسبب الحزام الناري.. تحذيرات من انتشار مرض الهربس الفموي بين الأطفال.. فيديو

مرض الهربس الفموي
مرض الهربس الفموي وسط الأطفال

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، أن مرض  الهربس الفموي له نوعين النوع الأول بسيط والثاني يسبب الإصابة بالحزام الناري، لافتا أن هذا المرض دائما يصيب الأماكن المتواجدة بين الجلد وبين الأغشية المخاطية .


وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، أن هذا المرض يظهر أثارة علي حرف الفم أو حرف الأنف وبجانب العين لافتا أن هذا المرض يمكنه إصابة الأجهزة التناسلية اذا تعرضت للعدوي بالفيروس .

 

واوضح الناظر ،  أنتقبيل الأطفال في الفم من قبل الأمهات يؤدي إلي الإصابة بهذا المرض ، واذا أصيب به الطفل لأول مرة يكون شديدا جدا ولا يظهر في مكان واحد في الجسم ويتسبب في حدوث قرح صفراء .

 

وتابع : هذا المرض إذا أصاب الأنسان مرة يمكن أن يصاب به بعد ذألك لافتا أن هذا المرض يتمكن من الأجسام التي تصاب نقص المناعة .

 

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التهاب عيون القطط هو مرض شائع بين معظم القطط بسبب فيروس يسمى فيلين هربس، ومرض الهربس في القطط أحد أمراض الجهاز التنفسي العلوي، بل هو أحد أشهر أسباب أمراض الجهاز التنفسي العلوي في القطط، يسمي أيضا نزلة برد الرأس نظرًا لتشابه أعراضه مع نزلات البرد .

وكشفت الدكتورة سمر عبد الرحمن الطبيبة البيطرية لـ"صدى البلد"، عن الاسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الهربس عند القطط.

أسباب مرض الهربس عند القطط:

1- تقرح والتهاب في القرنية ويؤدي هذا الالتهاب إلى التهاب البياض حول العين.
2- موت الأنسجة أو الخلايا حول العين نتيجة جرح ما.
3- التصاق العين بالجفن.
4- جفاف العين.

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