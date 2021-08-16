تفاصيل الشهر الخامس من الحمل.. التغيرات والاحتياطات

تفاصيل الشهر الخامس من الحمل مختلفة عن باقي الشهور للحامل حيث إن هناك العديد من الاختلافات التي يخبرك بها طبيبك في هذا الشهر حيث إن شكل الجنين في الشهر الخامس من الحمل يتغير بشكل كبير حيث يصبح جنينك أكثر نشاطًا هذا الشهر وقد يكون لديك المزيد من الأعراض الجسدية للحمل بسبب نمو بطنك.



شكل الجنين في الشهر الخامس من الحمل

يستمر الطفل في النمو وقد يتغير شكل الجنين في الشهر الخامس من الحمل ، يكون الرأس صغيرًا نسبيًا بالنسبة لبقية الجسم وأصبحت الأطراف السفلية أطول.

خلال هذه الفترة ، يتم تغطية الطفل بشعر ناعم يسمى الزغب، يبدأ الشعر في النمو على رؤوسهم و تبدأ الحواجب في الظهور.

ينشط نمو العظام خلال هذه الفترة ، وتظهر العظام بوضوح بحلول نهاية الأسبوع الثامن عشر. بالإضافة إلى ذلك ، ظهرت براعم الأسنان ، وتم تحديد أصابع اليدين والقدمين بشكل جيد. بحلول نهاية الأسبوع 18 ، يبدأ الطفل في الرضاعة والبلع ، ويتغذى الآن من المشيمة. على الرغم من مظهره البشري ، لا يزال الطفل لا يستطيع البقاء على قيد الحياة خارج الرحم في هذه المرحلة.

في الأسبوع التاسع عشر ، يكون الجلد رقيقًا بسبب وجود القليل جدًا من الدهون الكامنة بحلول الأسبوع العشرين ، يُغطى الجلد بطبقة دهنية تُعرف باسم الطلاء الدهني.

يحمي Vernix الجلد من التعرض للسائل الأمنيوسي ، وهو السائل الذي يحيط بالطفل ويحميه. يساعد الزغب على تثبيت الطبقة الخارجية على الجلد. تبدأ الدهون البنية في التكون ، غالبًا حول الرقبة وعظام الصدر والمنطقة المحيطة بالكليتين.

بحلول الأسبوع 20 ، تحتوي المبيضات في الجنين على خلايا البويضات ، ويتكون الرحم ، ويبدأ المهبل في النمو.



تغيرات علي الحامل في الشهر الخمس من الحمل

في هذه الفترة سوف تتعرضي تغيرات علي الحامل في الشهر الخمس من الحمل منها التغيرات الجسدية في الشهر الخامس من الحمل وقد تشمل الأعراض الجسدية التي تعاني منها هذا الشهر ما يلي:

إعياء

إمساك

حرقة من المعدة

انتفاخ (غاز)

احتقان الأنف أو نزيف الأنف

نزيف اللثة

زيادة الشهية

كاحلين متورمين

أقدام مؤلمة

توسع الأوردة

إفرازات مهبلية بيضاء

علامات التمدد

ضيق التنفس

آلام الظهر

تغيرات تصبغ الجلد

الذهول

في وقت مبكر من هذا الشهر ، سيبدأ معدل ضربات قلبك في الزيادة من أجل توفير المزيد من الدم لتلبية متطلبات الأكسجين لطفلك. ستبدأ في زيادة الوزن على أردافك وكذلك بطنك. تذكري الاستمرار في ممارسة تمارين خفيفة طوال فترة الحمل.

في الأسبوع 20 ، ستدخل النصف الثاني من الحمل! قد يظهر زر بطنك مع استمرار ضغط الرحم لأعلى. يضغط الرحم المتنامي على رئتيك ويضغط على بطنك للخارج. قد تواجه صعوبة في التنفس حيث تصبح رئتيك ضيقة بأعضائك الداخلية الأخرى.

قد يجعل بطنك من غير المريح ارتداء حزام الأمان عند القيادة أو الركوب في السيارة ولكن لا يزال يتعين عليك ربط حزام الأمان. اربطي الحزام أسفل بطنك عبر حوضك وأعلى الفخذين. إذا كان هناك حزام كتف ، قم بارتدائه على كتفك وليس تحت ذراعك وعلى جانب بطنك. الوسائد الهوائية مشكلة محتملة ، لذا حرك المقعد الأمامي للخلف بقدر ما تريد أو أفضل من ذلك ، اجلس في المقعد الخلفي.

سيتوسع صدرك وسيستمر ثدياك في التزايد. ستنمو حلماتك بشكل أكثر ليونة وقد تظهر نتوءات صغيرة حول الحلمتين. هذه النتوءات عبارة عن غدد دهنية تفرز مادة دهنية تسمى الزهم. قد تسبب الهرمونات في نظامك الدوالي وقد تؤلمك ساقيك. لتقليل الدوالي ، ارفع قدميك كلما استطعت وحاول تجنب الوقوف لفترات طويلة من الزمن. خذ العزاء في حقيقة أن الدوالي غالبًا ما تختفي بعد الولادة بفترة وجيزة.

في هذا الشهر ، وبقية فترة الحمل ، قد تعانين من الأرق بسبب زيارات الحمام المتكررة وصعوبة الشعور بالراحة في الليل. سوف يبدأ التعب مرة أخرى بسبب الوزن الزائد. راجع طبيبك إذا كنت تعاني من التعب المفرط ، فقد يكون ذلك علامة على فقر الدم.

بدءًا من منتصف الشهر تقريبًا ، قد تلاحظ حكة حول بطنك المتضخم. جربي ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من ألياف طبيعية واستخدمي غسول الكالامين.

قد تبدأ قدميك وكاحليك بالانتفاخ لأن جسمك يحتفظ بسوائل أكثر من المعتاد ، والتي تميل إلى التجمع في قدميك بنهاية اليوم. ارتدي أحذية مريحة وتأكدي من إخبار طبيبك بأي تورم إذا كان مصحوبًا بصداع أو تغييرات بصرية أو ألم في البطن ، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل .

قرب نهاية هذا الشهر ، قد تلاحظ بعض الآلام. قد يبدأ الطفل النامي والرحم المتوسع في دفع الضلوع السفلية للخارج قليلاً ، مما يسبب الألم. قد يكون الاسترخاء والتدليك مفيدًا في تقليل هذه الأوجاع والآلام.

قد تتسبب الهرمونات في أن يصبح بصرك أقل حدة وقد لا تكون بعض العدسات اللاصقة مريحة. يجب أن تعود رؤيتك إلى طبيعتها بعد ولادة طفلك. لذلك ، من الجيد تأجيل شراء النظارات أو العدسات اللاصقة الجديدة أثناء الحمل



إحتياطات يجب إتباعها في الشهر الخامس من الحمل

1) ارتدي ملابس مريحة

نظرًا لأن بطنك يستدير بسبب شد العضلات ، فإن ملابسك المستخدمة قبل الحمل لن تناسبك بعد الآن. لن يكونوا قادرين على استيعاب الحجم المتزايد لبطنك. لا بد من الاستثمار في بعض ملابس الأمومة عالية الجودة في هذه المرحلة اختر الأقمشة الناعمة مثل الكتان والقطن. اختر ظلال الباستيل أو الفاتحة بدلاً من الألوان الزاهية للحصول على مزاج لطيف.

2) الأطعمة الليفية

سوف تستمر مشاكل الإمساك ، لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف من أجل حركات الأمعاء السلسة. من المهم أيضًا شرب الكثير من الماء لأن الأطعمة الغنية بالألياف تمتص الكثير من الماء في الجهاز الهضمي.

3) الطفح الجلدي

بعض مناطق الجسم مثل الفخذ وتحت الإبط وتحت الثديين تكون عرضة للطفح الجلدي. هذا بسبب الحرارة الزائدة في الجسم. سيساعد الاستحمام كجزء من رعاية الحمل على تهدئة الطفح الجلدي الذي سيختفي في النهاية.

4)

وضعية الجلوس: الحفاظ على وضعية جيدة مهم جدًا في كل الأوقات. عندما تكون في العمل ، قدم دعمًا مناسبًا لظهرك وابدأ أيضًا بعادات الجلوس بشكل مستقيم. خذ استراحة من حين لآخر عندما تضطر إلى الجلوس لفترة طويلة. هذا ينطبق على حد سواء في العمل أو المنزل.

5) وضعية

النوم: - النوم على الجانب الأيسر ليلا يوميا ، يضمن صحة الدورة الدموية للرحم. تأكد من استخدام العديد من الوسائد لتحافظ على ثباتك بين الساقين والظهر. استثمر في وسادة الحمل المتوفرة بسهولة مع العلامات التجارية الرائدة في مجال الأمومة.

6) التمرين واللياقة البدنية

يجب أن تستمر في ممارسة التمارين البدنية وتمارين الإطالة. تساعد اليوجا أيضًا كثيرًا في تركيز عقلك. انضم إلى فصول من المحترفين المدربين وتأكد من أنك لا تتعرض للإجهاد المفرط. سيرشدك المدرب إلى وضعيات جديدة تناسب جسمك النامي وبطنك. إذا شعرت بالتعب ، خذ قيلولة أو استلقِ لفترة. سوف يساعدك.

7) فكري

بإيجابية يجب أن تكوني خالية من التوتر وتضمين الأفكار الإيجابية في عقلك أثناء الحمل. لا تقلق كثيرًا وفكر في المستقبل. ستساعدك بعض الموسيقى الهادئة أو الكتاب الرائع في الحفاظ على معنوياتك مرتفعة. تحدث إلى زوجك أو طبيبك إذا شعرت بالتوتر بشأن المسؤولية التالية عن الأبوة والأمومة. يمكنك أيضًا الانضمام إلى مواقع منتديات الأبوة والأمومة على الإنترنت ومشاركة المشاعر المتبادلة. اقضِ وقتًا مع عائلتك وأصدقائك بقدر ما تستطيع ، الأمر الذي من شأنه أن يجلب لك الأفكار الإيجابية في عقلك ويمنحك بعض الشعور بالأمان.

8) آلام الجوع:

قد تشعر بالرغبة الشديدة في تناول الطعام وهو أمر غريب للغاية وحث مفاجئ على الإفراط في تناول الطعام. قم بتخزين الأطعمة المغذية في الثلاجة مثل المكسرات والفواكه والعصائر والخضروات حتى تأكل بشكل صحيح. الإفراط في تناول الطعام في الشارع أو الوجبات السريعة سيجعل الغثيان أسوأ ويؤدي أيضًا إلى مشاكل في المعدة مثل الحموضة والغازات وما إلى ذلك.

9) الموجات فوق الصوتية

في الأسبوع الأخير من الشهر الخامس من الحمل ، سوف يخبرك طبيب أمراض النساء الخاص بك بالموجات فوق الصوتية. سيكون من الرائع رؤية صور الجنين لأول مرة. إنه لمن دواعي سروري أن ترى متى يبدأ طفلك في الركل إلى الداخل ويبدأ أيضًا في تكوين الوجوه. تأكد من النقر فوق الصور في هذا الوقت.

10) تحدث مع طفلك

سوف تحب الشعور عندما يبدأ طفلك في التواصل معك من خلال إعطاء ركلات رد فعل على حديثك. هذا الشعور جميل جدا.