كيكة العسل الروسي.. شاهد| سمر من تربية إنجليزي لـ بيع الحلويات

في ظل إنتشار البطالة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، ودأئماً ما نسمع العديد من الشكاوى بسبب ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود مصدر دخل، إلا أننا في هذه السطور نرصد قصة سيدة أم لأربعة أطفال تقوم بصناعة الحلوى وتبيعها في الشارع.

وفي حوار خاص لـ موقع "صدى البلد " روت سمر عبدالله بائعة الحلوى ، أنها تصنع الحلويات في منزلها الخاص ، وتبيعها في الشارع علي عربيتها الخاصة في المناطق المختلفة ، كما أنها تسوق لنفسها من خلال صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" .

وقالت سمر ، إن لديها 4 أبناء ، وتعمل بتلك المشروع منذ 5 سنوات بعد إنفصالها عن زوجها ، وذلك حتي تصرف عليهم من أجل المعيشة اليومية وتعليمهم، حتي أصبحت هي العائل الوحيد للأسرة التي تقوم بدور الأم والأب معا ، مضيفة أنها بدأت مشروعها ب 10 جنية بصنعها أول كيكة وبيعها لأصدقائها، حتى أصبح مشروعها الخاص بإضافة الحلويات الروسية ، والتي تتمثل في كيكة القرفة وكيكة العسل الروسي ، وكيكة الفانيا وأيضاً التورت التي تتميز بها طوال فصل الشتاء ، وتتميز الأسعار بأنها متوسطة في متناول الجميع في مختلف المناطق ، كما أنها تتلقي طلبات اتصالات بعمل طلبات للحفلات الخاصة الكبري.

وتابعت: " النقاب لم يمنعني من ممارسة عملها بشكل إيجابي ، بل كان سببا في تشجيعها ، مضيفة أن المشجع الأول لها هم أولادها الذين يساعدونها في إعداد الحلويات ، وتعتبر هي المدرس أيضاً لها حيث أنا خريجة كلية التربية الأنجليزي بمثابة مدرسة ، فأنها لم تتوفق في تلك العمل ولم تيأس.