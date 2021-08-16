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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اتحاد الناشرين العرب يعلن بدء التسجيل في معرض الدوحة للكتاب.. تفاصيل

صدى البلد

اعلن اتحاد الناشرين العرب عن فتح باب التقديم للدورة الـ31 من معرض الدوحة للكتاب، على أن يكون 1 نوفمبر 2021 هو آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك، و18 نوفمبر 2021 آخر موعد لاستلام رسوم الاشتراك، و15 نوفمبر 2021 آخر موعد لاستلام جوازات سفر المندوبين.

 

ومن المقرر ان تقام الدورة القادمة في الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022، وذلك بإشراف وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، التابع لوزارة الثقافة والرياضة.

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وستكون الولايات المتحدة الامريكية هي ضيف شرف الدورة القادمة للمعرض في ظل تقليد اتبعه المعرض منذ العام 2010 باختيار إحدى الدول لتحل ضيف الشرف، وكانت البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم تركيا، إيران، اليابان، البرازيل، ألمانيا، ثم فرنسا في الدورة الأخيرة (الثلاثين).

 

ومن بين الشروط أيضاً أن تحتوي المعروضات على نسبة 50% من الكتب الجديدة التي لم يمض على إصدارها أكثر من خمس سنوات، ورفع نسخة من التراخيص التجارية والمستندات الرسمية للجهة المشاركة في المكان المخصص لها في الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تعبئة بيانات الاصدارات التي يقوم المشترك بعرضها وبيعها بالمعرض في شاشة التسجيل ولن يُطلع على طلب الاشتراك إلا بعد تعبئة هذه البيانات كاملة.

 

وشددت شروط المشاركة على أهمية الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كوفيد-19 المعمول بها في دولة قطر، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من إدارة المعرض في هذا الشأن.

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