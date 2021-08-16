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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أثرى الحياة الغنائية والفنية.. جمعية المؤلفين تنعي الملحن محمد سعد

الملحن محمد سعد
الملحن محمد سعد

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن محمد سعد، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات عن عمر ناهز 53 عام بعد صراع مرير مع المرض.


وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


محمد سعد من مواليد عام 1968، قدم خلال مسيرته عدد من الأغنيات الشهيرة منها اخاصمك آه وقول تاني كده وسي السيد مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وسيد الغاليين مع الفنان اللبناني راغب علامة وهيمانة مع الفنانة اللبنانية الين خلف، وبحبك يا امي مع الفنان حمادة هلال، واغنيتي التجربة وزجزاج مع الفنان محمد محي.

 

ونعى عدد من الفنانين الملحن الراحل ، ومن بينهم الفنان حمادة هلال ، من خلال حسابه بموقع فسيبوك.

 

ونشر حمادة هلال ، صورة للملحن محمد سعد، وعلق عليها :" الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض فى ميزان حسناتك إن شاء الله أخى وصديقى الملحن محمد سعد أسالكم الدعاء".

 

ومن أبرز اعمال الملحن محمد سعد اغنية “قول تانى كده ،اخصماك اه ،جننتنى”.

 

راغب علامة الفنان حمادة هلال جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين جمعية المؤلفين والملحنين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الملحن محمد سعد

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