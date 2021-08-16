بأغنية البنات.. أحمد حليم يقترب من مليون مشاهدة عبر يوتيوب

اقتربت أغنية "البنات" للمطرب أحمد حليم، من مليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب"، كما تصدرت التريند بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا في قسم "الموسيقى" على نفس الموقع، عقب طرحها بأيام قليلة.

أغنية البنات أول تعاون يجمع الملحن بلال سرور، بحليم، وهي من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع هاني ربيع، ومدير إنتاج حسين أمين، والعمل الفني من إنتاج وإخراج شركة غاليديا.

ظهر حليم، في الكليب بشكل مختلف حيث يرتدى طوال الكليب زي صعيدي، ليجسد دور الشاب الصعيدي، كما خضع حليم، لجلسه تصوير بعدسة المصور محمود عاشور.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حليم، أغنية شاكب راكب، وهي من كلمات هانى صارو ألحان أحمد زعيم، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس وإخراج غاليديا.

أغنية شاكب راكب للمطرب أحمد حليم

من جهة أخرى طرح المطرب أحمد حليم أغنية جديدة تحمل إسم "شاكب راكب" من كلمات هانى صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع طارق عبد الجابر، وتخطت الأغنية مليون مشاهدة بعد طرحها.

كلمات أغنية شاكب راكب للمطرب أحمد حليم

تقول كلمات الأغنية : في قلبي باصم ماضي طابع وأنا على إستعداد، إني أرمي نفسي أنا من السابع في حلاوة عينيك، قلبي خلاص فاتح عالرابع هكسر العداد بصراحة مجنون بيك، شاكب راكب أوام اه لو قلتلك، تكون جنبي لأ تكون ضلي، بغير أوي دة أنا اللي هيبصلك معاه وقتي هعمل اللالي، لو خيروني في نار يرموني ولا تزعل يوم، قبل أما يقولو كلمة تزعل كنت أختار النار، حبك عيشني هواك دروشني خلاني أنسى النوم، حبك مافيهوش هزار .

أغنية يا مسكر للمطرب أحمد حليم

وتأتى هذه الأغنية بعد نجاح أغنية حليم الأخيرة "يامسكر" من كلمات الشاعر أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن انتاج شركة غاليديا التى قامت مؤخرا بتصوير الأغنية كفيديو كليب عقب تحقيق الأغنية انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرها ترند على موقع تويتر، بالإضافة إلى انتشار مقاطع صوتية للأغنية من قبل بعض من مشاهير التيك توك بطريقة الفيديو كليب.