محمد أندح: الكرة الموريتانية تطورت.. وطموحنا في أمم إفريقيا مختلف

قال محمد أندح، المتحدث الرسمي لاتحاد موريتانيا لكرة القدم، إن الكرة الموريتانية تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف محمد أندح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الكرة الموريتانية تطورت كثيرا، وطموحنا في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا سيكون مختلفا".

وتابع، خلال قناة صدى البلد :" تأهلنا لبطولة إفريقيا للمرة الثانية، وطموحنا يختلف عن المرة الأولى. نريد المنافسة على التأهل للأدوار المتقدمة، هذا طموحنا المبدئي، يجب أن نكون متواضعين وفي ذات الوقت مؤمنين بقدراتنا ".

وشدد خلال قناة صدى البلد :" من المحتمل أن نقع مع مصر في مجموعة واحدة، ستكون مباراة بها روح رياضية، وسيكون منتخب مصر بالتأكيد مُرشحًا للتأهل".