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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستضيف نادي الزمالك منافسه وادي دجلة اليوم علي ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

 

ويسعي نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز وطمعا في التتويج باللقب  .

 

علي جانب آخر يدخل فريق وادي دجلة المباراة بنفس الطوح علي أمل الخروج من دوامة الهبوط الي القسم الثاني بعد موسم سئ للفريق .

 

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

 

تقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD

 

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام وادي دجلة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويتكون طاقم التحكيم من:
محمد الصباحي حكما للساحة
أحمد حسام  مساعدا أول
رجب محمد مساعدا ثانيا 
محمد عبد العزيز حكما رابعا
محمود عاشور حكم فيديو 
سعيد حمزة مساعد حكم فيديو.

 

مباريات الزمالك


الزمالك× وادي دجلة | الثلاثاء - 17 أغسطس | 09:00 مساءً.

سيراميكا كليوباترا × الزمالك | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الزمالك × الإنتاج الحربي | الإثنين 23 أغسطس.

البنك الأهلي × الزمالك | الخميس 26 أغسطس.

الزمالك وادي دجلة الدوري المصري نادي الزمالك الدوري

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