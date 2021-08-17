ليس مصابا.. شوبير يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب استبعاد رمضان صبحي من المشاركة مع فريق بيراميدز، في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: جهاز منتخب مصر يتابع حالة رمضان صبحي، وبعض اللاعبين المصابين، مثل محمد شريف وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وحسين الشحات".

وتابع شوبير:" رمضان صبحي ليس مصابا، لكنه لا يشارك مع الفريق، لأنه يرى أن المسابقة أن انتهت بالنسبة لفريق بيراميدز، بعد ضمان الفريق مقعدا في بطولة الكونفدرالية".

بيراميدز فاز على الجونة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب خالد بشارة، أمس الاثنين، فى الجولة الـ31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 46 ، محتلا فى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد الجونة فى المركز العاشر برصيد 37 نقطة .

انتقال رمضان صبحي للزمالك .. خالد الغندور يحسم الجدل



في سياق آخر، حسم خالد الغندور الجدل، مؤخرا، بشأن انتقال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحي للزمالك غير صحيح نهائيا ولا اللاعب مضى ولا حصل تفاوض مع بيراميدز من الأساس ” .

ونجح رمضان صبحى في خطف كل الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى أغلب مباريات الفراعنة .