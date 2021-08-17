حمادة هلال يطرح أغنية نجحنا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. شاهد

طرح الفنان حمادة هلال أغنيته الجديدة "نجحنا" بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.

أغنية انجحنا من غناء حمادة هلال و كلمات أحمد غريب، وألحان تيام على، توزيع ميدو عز، مهندس صوت محمد جودة.

رسالة حمادة هلال للطلاب :

وجه حمادة هلال رسالة لطلاب الثانوية العامة قَبل ساعات من إعلان النتيجة من قِبل وزارة التربية والتعليم.



ونشر حمادة هلال فيديو له على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا " أن شاء الله ربنا يكرمك وتجيبوا أحلى نتيجة اللي انتم نفسكم فيها " مطالبا الاهالي بإسعاد أولادهم وعدم مقارنة أبنائهم بالآخرين .





يذكر أن الفنان حمادة هلال، نفى ،تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.