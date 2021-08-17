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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يطرح أغنية نجحنا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. شاهد

حمادة هلال
حمادة هلال

طرح الفنان حمادة هلال  أغنيته الجديدة "نجحنا" بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.

 

 أغنية انجحنا من غناء حمادة هلال و كلمات أحمد غريب، وألحان تيام على، توزيع ميدو عز، مهندس صوت محمد جودة.

 

رسالة حمادة هلال للطلاب : 

 

وجه حمادة هلال رسالة لطلاب الثانوية العامة قَبل ساعات من إعلان النتيجة من قِبل وزارة التربية والتعليم.
 

ونشر حمادة هلال فيديو له على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا " أن شاء الله ربنا يكرمك وتجيبوا أحلى نتيجة اللي انتم نفسكم فيها  " مطالبا الاهالي بإسعاد أولادهم وعدم مقارنة أبنائهم بالآخرين .

 


 

يذكر أن  الفنان حمادة هلال، نفى ،تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

 

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

 

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