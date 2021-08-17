عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير قطر الجديد يصل القاهرة لتسليم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية

سفير قطر الجديد في
سفير قطر الجديد في القاهرة

استقبل السفير حاتم النشار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، سفير قطر الجديد لدى مصر السفير سالم مبارك آل شافي، الذي وصل اليوم الثلاثاء قادما من الدوحة؛ لتسلم مهام عمله.

ومن المقرر أن يلتقي السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، السفير القطري الجديد ليقدم أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدا لبدء مهام عمله الدبلوماسي بشكل رسمي.

وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الخميس قبل الماضي، قرارا بتعيين سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة في مصر، بعد 4 سنوات من المقاطعة الدبلوماسية على اثر المقاطعة العربية للدوحة والتي بدأت منذ منتصف عام 2017 

يذكر أن السفير سالم بن مبارك آل شافي قد تولى عدة مناصب بوزارة الخارجية القطرية كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا، وعل سابقا مستشارا للوفد الدائم لقطر في جنيف، ونائبا لمندوب قطر الدائم في الامم المتحدة وسفيرا مفوضا لبلاده في كندا 

ترشيحاتنا

عن طريق الابتسامة.. جوجل تمكن مستخدمي أندرويد بالتحكم في هواتفهم

الميكانيكي بيقولك.. 5 خطوات لارتفاع إضاءة فوانيس السيارة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17-8-2021

رونالدو ومبابي وصلاح.. كيف تبدو الفرق الأوروبية بعد مفاجآت الميركاتو ؟

بشرى لطلاب الثانوية العامة.. انخفاض تنسيق القبول بالجامعات يصل إلى 10 %

القطة المعجزة.. أنقذت حياة صاحبتها العجوز بعد سقوطها في منحدر يبلغ 70 قدما وفشل فرق الإنقاذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ليس مصابا.. شوبير يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ