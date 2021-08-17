سفير قطر الجديد يصل القاهرة لتسليم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية

استقبل السفير حاتم النشار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، سفير قطر الجديد لدى مصر السفير سالم مبارك آل شافي، الذي وصل اليوم الثلاثاء قادما من الدوحة؛ لتسلم مهام عمله.

ومن المقرر أن يلتقي السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، السفير القطري الجديد ليقدم أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدا لبدء مهام عمله الدبلوماسي بشكل رسمي.

وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الخميس قبل الماضي، قرارا بتعيين سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة في مصر، بعد 4 سنوات من المقاطعة الدبلوماسية على اثر المقاطعة العربية للدوحة والتي بدأت منذ منتصف عام 2017

يذكر أن السفير سالم بن مبارك آل شافي قد تولى عدة مناصب بوزارة الخارجية القطرية كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا، وعل سابقا مستشارا للوفد الدائم لقطر في جنيف، ونائبا لمندوب قطر الدائم في الامم المتحدة وسفيرا مفوضا لبلاده في كندا