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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رابطة التجار: على المواطنين الابتعاد عن السيارات المطبق عليها أوفر برايس

محمود حماد، رئيس
محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ان ظاهرة الاوفر برايس أصبحت ترهق المواطن المصرية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلى للسيارات .

 

وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هناك بعض أصحاب المعارض الكبرى والموزعين يستغلون الازمات المتواجدة حول العالم ، مثل جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من نقص للرقائق الالكترونية بسبب غلق بعض المصانع المنتجة لها والذين هم عددهم محدود للغاية ويبلغ 3 مصانع فى تيوان  والصين ومصنع تابع لسامسونج .

 

وأوضح حماد ان الموزعين والتجار يستغلون كل هذه الظروف لتطبيق ظاهرة الاوفر برايس والتي تعد استغلال للمواطنين ، ولابد بفرض عقوبات على أي تاجر يتضح أنه يفرض أوفر برايس على سياراته التى يبيعها للمواطنين .

 

واكد حماد انه لابد من وجود رقابة صارمة على تجار السيارات والموزعين من قبل وكلاء السيارات في مصر ، حتى يكون هناك عملية بيع وشراء اكثر انضباطا وشفافية ، بالإضافة الى مراقبة جميع الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن كجهاز حماية المستهلك . 

 

وتابع رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، موجها حديثه الى المواطنين بعدم شراء أي سيارة ، يتم فرض الاوفر برايس عليها ، والابتعاد عن المعرض ككل .

 

وكان أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، قد فجر قضية الرقابة على تجار السيارات والموزعين في مصر ، خلال لقاءات إعلامية عديدة ، لمنع ظاهرة الأوفر برايس المستمرة ، وإعادة الهدوء الى سوق السيارات المحلى .

سوق السيارات فيروس كورونا حماية المستهلك أوفر برايس رابطة تجار السيارات

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