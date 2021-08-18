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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

نجاح كبير لـ سامسونج رغم تراجع مبيعات هواتفها الذكية Galaxy S21.. تفاصيل

نجاح كبير لـ سامسونج
نجاح كبير لـ سامسونج رغم تراجع مبيعات Galaxy S21

تعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية أحد عمالقة التكنولوجيا حول العالم، حيث تحتل المركز الثاني فى سباق المنافسة على ريادة شركات إنتاج الأجهزة الذكية بعد شركة أبل الأمريكية، من خلال امتلاكها العديد من الهواتف الذكية، مثل سلسلة "s" و"Note"، كما تميزت فى الأيام الماضية بإطلاق سلسلة "Z" من الهواتف القابلة للطي، وكذلك اهتمامها بالهواتف متوسطة المدى مثل سلسلة "A"، التى تأتى بأسعار منافسه تناسب الفئة الشبابية.

 

ورغم المكانة التى تحصل عليها فى منافسة عمالقة التكنولوجيا، إلاَ أن شركة سامسونج تواجه تراجع فى مبيعات أحد هواتف سلسلة "S" بشكل ملحوظ، مما أدى إلى إجراء تدقيق داخلى من قبل سامسونج حول هذا التراجع، حيث شهد هواتف سامسونج  Galaxy S21، انخفاض نسبة مبيعاته فى الأيام الماضية، بعد أن شهد نجاحا كبيرا عن إطلاقة بداية العام الحالي، وفقاً لموقع "Digitaltrends" التقني.

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وتوقع العديد من الخبراء التقنيين  منذ بداية العام، وأثناء تسجيل الهاتف نسبة مبيعات مرتفعة، عدم استمرار مبيعات هاتف سامسونج الذكي Galaxy S21 بهذا الارتفاع، فيما يتوقع "موريس كلاين" محلل تقني فى شركة CounterPoint الأمريكية، أن سلسلة "A" من سامسونج اللتى تتضمن A01 و A11 و A22، سوف تحقق زيادة فى نسبة المبيعات فى الأيام المقبلة بفضل الإمكانات المميزة التى حصلت عليها السلسلة.

 

وتعمل شركة سامسونج دائماً على إنتاج هواتف من الفئة المتوسطة، بأسعار مناسبة ومميزات رائعة وبتقنية الجيل الخامس 5G، حيث تشهد إقبال كبير من الفئة الشبابية حول العالم، حيث لا يضطر المستخدم من شراء هواتف بأسعار مرتفعه من أجل الحصول على إمكانات مميزة، وهى ما تعمل عليه شركة سامسونج.

 

كما سجلت العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية حول العالم ارتفاعاً فى مبيعات هواتفها الذكية، مثل شركة وان بلس OnePlus، بسلسلة هواتفها من الفئة المتوسطة "Nord"، كما شهدت شركة شاومي ارتفاعاً أيضاً فى المبيعات، كما أنها أحتلت ريادة التصنيف لبعض الوقت خلال العام الحالي، من خلال هواتفها الذكية من علامتها التجارية الفرعية بوكو Poco، و ريدمي Redmi.

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