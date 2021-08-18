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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا: هواوي توفر أفضل عروض لاب توب في السعودية.. إطلاق هواتف فيفو iQOO 8

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عن طريق الابتسامة.. جوجل تمكن مستخدمي أندرويد بالتحكم في هواتفهم


تقترب شركة جوجل الأمريكية من طرح ميزة مذهلة لمستخدمى هواتف أندرويد، حيث ستتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم من خلال تعابير الوجه، ومن المقرر أن تأتي الميزة ضمن نظام التشغيل أندرويد 12 .

 

بإمكانات جبارة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف أوبو Oppo K9 Pro الشبابي


تستعد شركة أوبو الصينية إطلاق واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية وهوOppo K9 Pro والذي من المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم رصده على وكالة TENAA للهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه.

 

هواوي توفر أفضل عروض لاب توب في السعودية مع موسم العودة للمدارس.. سعر ومواصفات


قامت شركة هواوي في المملكة العربية السعودية بتوفير عدد من العروض على أجهزة اللاب توب بالتزامن مع موسم عودة الطلاب للمدرسة، وتمثل العروض دعم ومساعدة للطلاب للاستعداد بشكل أفضل للعام الدراسي الجديد.      

 

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Redmi 10 Prime القادم من شاومي


كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Redmi 10 Prime من شركة شاومي الصينية، حيث يعتبر الهاتف من فئة الهواتف المتوسطة ، ومن المتوقع أن يصدر قريبا بعد أن تم رصده على قاعدة بيانات IMEI .

 

رسميا إطلاق هواتف فيفو الرائدة iQOO 8 بإمكانات جبارة.. سعر ومواصفات


أصبحت شركة فيفو الصينية واحدة من أهم وأكبر شركات الهواتف الذكية في سنوات قليلة للغاية، وأصبحت تنافس شركات كبري مثل سامسونج وشاومي، وقامت الشركة فى الفترة الاخيرة بإطلاق عدد كبير من الهواتف الذكية الرائدة، ومنذ ساعات أعلنت فيفو رسميا عن إطلاق هواتفها iQOO 8 الرائدة.

 

ZTE تعلن الإصدار العالمي لهاتفها الرائد Axon 30 5G في هذا الموعد

 

كشفت شركة ZTE النقاب على أحدث هواتفها الذكية الذي يتميز بالجيل الثاني من الكاميرا السيلفى تحت الشاشة، والذي يحمل اسم Axon 30 5G ، حيث تم إطلاقه رسمياً فى 27 من الشهر الماضي فى الصين، بينما قامت اليوم بتحديد موعد إطلاقه للأسواق العالمية، والمقرر أن يكون فى 9 سبتمبر.

 

نجاح كبير لـ سامسونج رغم تراجع مبيعات هواتفها الذكية Galaxy S21.. تفاصيل

 

تعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية أحد عمالقة التكنولوجيا حول العالم، حيث تحتل المركز الثاني فى سباق المنافسة على ريادة شركات إنتاج الأجهزة الذكية بعد شركة أبل الأمريكية، من خلال إمتلاكها العديد من الهواتف الذكية، مثل سلسلة "s" و "Note"، كما تميزت فى الأيام الماضية بإطلاق سلسلة "Z" من الهواتف القابلة للطي، وكذلك إهتمامها بالهواتف متوسطة المدى مثل سلسلة "A"، التى تأتى بأسعار منافسه تناسب الفئة الشبابية.

 

أخبار التكنولوجيا هواتف iQOO 8 فيفو شاومي سامسونج أوبو هواوي لاب توب جوجل أندرويد

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