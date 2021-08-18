ZTE تعلن الإصدار العالمي لهاتفها الرائد Axon 30 5G في هذا الموعد

كشفت شركة ZTE النقاب على أحدث هواتفها الذكية الذي يتميز بالجيل الثاني من الكاميرا السيلفى تحت الشاشة، والذي يحمل اسم Axon 30 5G ، حيث تم إطلاقه رسمياً فى 27 من الشهر الماضي فى الصين، بينما قامت اليوم بتحديد موعد إطلاقه للأسواق العالمية، والمقرر أن يكون فى 9 سبتمبر.

ووفقاً لموقع GSMarena التقني، فسيتمكن المستخدمين من الحصول على هاتفهم الذكي عبر المتجر الرسمي لشركة ZTE، فى الأسواق التى ستقوم الشركة بإطلاق هاتفها الذكي بها فى 9 سبتمر، ويعد أبرزها فرنسا، أسبانيا، البرتغال، إيطاليا، الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية والكويت.

يأتي هاتف Axon 30 5G، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.9 بوصة، بدقة عرض تصل إلى 1080 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:20.5، ودعم ألون يبلغ 10 بت، ومعدل أخذ عينات العمل باللمس تبلغ 360 هرتز، والتى تأتي بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويحتوى هاتف Axon 30 5G، على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسيه منها تأتي بدقة 64 جيجا بايت، مع كاميرا فائقة الإتساع والتي تأتي بدقة 8 جيجا بايت، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا التصوير السيلفي تحت الشاشة بدقة 16 ميجا بكسل.

وسيعمل الهاتف الذكي Axon 30 5G، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، والذي يأتي بنسختي 8/12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ونسختي 128/256جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.



يبلغ سعر الهاتف الرائد Axon 30 5G، 500 دولار "أي ما يعادل 7 آلاف و 700 جنية مصري"، لنسخة 8/128 جيجا بايت، فيما يأتي بسعر 600 دولار "أي ما يعادل 9 آلاف و 400 جنية مصري"، لنسخة 12/256 جيجا بايت.