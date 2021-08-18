"تويتر" تتيح ميزة جديدة لتحديد التغريدات التي تحمل معلومات مضللة

أعلنت منصة تويتر، عملاق منصات التدوينات المصغرة، أنها بدأت في إتاحة ميزة جديدة للمستخدمين لتحديد التغريدات التي تحمل معلومات مضللة.



وذكر موقع "ذا فيرج" القتني أن بإمكان المستخدمين إرسال تقرير عن المعلومات المضللة بنفس الآلية المستخدمة للإبلاغ عن المحتوى الضار.



وتتاح الميزة الجديدة في الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وتوقعت المنصة إجراء تجارب لبضعة أشهر قبل أن طرح الميزة في أسواق إضافية.



وضغطت الإدارة الأمريكية من قبل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لمواجهة المعلومات المضللة لاسيما المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا المستجد.