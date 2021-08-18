مشهد مروع.. رجل يتدلى في الهواء من مركبة بـ الملاهي ويسقط في الماء

خرج رجل مع أسرته للتنزه وقضاء أوقات ممتعة ولكنه لم يعد، فقد لقي مصرعه بعد أن سقط من ارتفاع 50 قدمًا في الماء، حيث تسلق مركبة في لعبة "سكاي رايد" على ما يبدو خالية من رباط الأمان.

وشوهد الرجل في مقطع فيديو وهو متدل من "سكاي رايد" في متنزه لاجون الترفيهي في فارمنجتون بولاية يوتا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال المتفرجون إن الرجل بدا هادئًا ولا يبدو أنه يبذل أي جهد للعودة إلى المركبة الخاصة به، فيما قال قائد شرطة فارمنجتون واين هانسن: "ما زلنا نحاول معرفة سبب قيامه بالخروج من المركبة وتدليه منها".

وأضاف أنه سيتم إجراء اختبارات السموم كجزء من تشريح الجثة، ولم تنشر السلطات اسم الرجل البالغ من العمر 32 عامًا ، والذي سقط على بعد حوالي 50 قدمًا من الرافعة، والتي تنقل الزوار عبر مدينة الملاهي.



تحتوي المركبة على شريط أمان يمنع الركاب من الخروج من الكرسي أثناء الحركة، وأوضح مصدر: "أن الرجل كان بمفرده في المركبة لكن أفراد عائلته رافقوه إلى الحديقة، وأن إدارة المتنزه تتعاون مع تحقيقات الشرطة.

تم نقل الرجل عبر مروحية إلى مستشفى جامعة يوتا في حالة حرجة لكنه توفي للأسف في صباح اليوم التالي، فيما قال آدم ليشمان ، المتحدث باسم الحديقة ، إنه يتم فحص المركبات قبل بدء العمل كل يوم عمل وأن معلومات السلامة 'إما مطبوعة أو تُقال شفهيًا' للزوار قبل الصعود على متن المركبة "سكاي رايد".