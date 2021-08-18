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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أضرار البقدونس للكلى وطرق تفاديها

أضرار البقدونس للكلى
أضرار البقدونس للكلى وطرق تفاديها

أضرار البقدونس للكلى ،يعتبر البقدونس آمنًا بشكل عام عند تناوله بكميات طبيعية وفي شكل طعام كامل عند الطهي، ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البقدونس.

أضرار البقدونس للكلى

أضرار البقدونس للكلى

أضرار البقدونس للكلى ،نظرًا لأن البقدونس يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك المغذي ، الذي يساعد في تخثر الدم ، يجب على الأشخاص الذين يستخدمون أدوية تسييل الدم مثل الكومادين (الوارفارين) تجنب تناول جرعات كبيرة من هذه العشبة.

ويجب تجنب الاستهلاك المفرط للبقدونس من قبل النساء الحوامل، فكميات الطعام العادية آمنة ، لكن تناول كميات كبيرة بشكل مفرط قد يحفز الانقباضات.

البقدونس مدر طبيعي للبول ، مما يعني أنه يعمل مثل "حبوب الماء" لفقدان الجسم للماء وقد يؤدي تناول البقدونس مع مدرات البول الأخرى مثل Lasix (فوروسيميد) و Microzide (هيدروكلوروثيازيد) إلى فقدان الجسم للكثير من الماء ، ما قد يجعلك تصاب بالدوار أو يتسبب في انخفاض ضغط الدم لديك.

إذا كنت تتناول الليثيوم ، فاستخدم البقدونس فقط تحت إشراف طبيبك لأن الآثار المدرة للبول للعشب قد تسبب تسمم الليثيوم.

أضرار البقدونس على الكلى

من المحتمل أن يكون البقدونس آمنًا عند استهلاكه بكميات شائعة في الطعام.

ويعتبر البقدونس آمنًا لمعظم البالغين عندما يؤخذ عن طريق الفم كدواء ، على المدى القصير. ولدى  بعض الناس ، يمكن أن يسبب البقدونس تفاعلات حساسية الجلد من المحتمل أن يكون استهلاك كميات كبيرة جدًا من البقدونس غير آمن ، لأن هذا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية أخرى مثل "الدم المتعب" (فقر الدم) ومشاكل في الكبد أو الكلى.

ويعد تطبيق زيت بذور البقدونس مباشرة على الجلد غير آمن على الأرجح لأنه يمكن أن يجعل الجلد أكثر حساسية للشمس ويسبب طفح جلدي. لا يُعرف الكثير عن سلامة تطبيق جذر وأوراق البقدونس على الجلد.

البقدونس والليمون للكلى

علاج الحصوة بالبقدونس 

علاج الحصوة بالبقدونس حصوات المرارة عبارة عن حصوات صغيرة تتكون من سوائل الجهاز الهضمي أو الكوليسترول ، والتي تتكون في المرارة المثانة عبارة عن عضو صغير يقع أسفل الكبد يخزن سائلًا هضميًا يسمى الصفراء عادة ، لا تسبب الحصوات أي أعراض ولا تحتاج إلى العلاج حصوة المرارة في القناة الصفراوية ، فيمكن أن تسبب ألمًا مفاجئًا وشديدًا في البطن يستمر لساعات.

يساعد تناول كوب من عصير البقدونس المغلي يوميًا في زيادة معدل حرق الدهون وتنشيط باقى الأعضاء المرتبطة بالكلى مثل الكبد والأمعاء.

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