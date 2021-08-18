الأردنية هبة الصباغ رئيسا للجنة الإعلامية لكأس العرب للسيدات 2021

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم، مهام رئاسة اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العرب للسيدات، إلى الزميلة الإعلامية الأردنية هبة الصباغ.

ومن المقرر أن تقام بطوله كاس العرب للسيدات بدءا من يوم 24 أغسطس الجاري في القاهرة.

وجاء تعيين الصباغ في ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها حيث سبق وتولت منصب مديرة الاعلام لبطولة كأس العالم للسيدات تحت سن 17 ومديرة الإعلام لبطولة كأس آسيا 2018 الى جانب رئاستها اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة بنسختيه الأولى والثانية في القاهرة عامي 2019 و2020.

وأسفرت قرعة كأس العرب للسيدات عن وقوع منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب منتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان.

بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

ويقيم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للسيدات للمنتخبات لكرة القدم، في نسختها الثالثة بالقاهرة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في رزنامته لهذا الموسم 2021 - 2022.

يذكر ان النسخة الأولى من البطولة أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.