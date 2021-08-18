عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. مشاهد مرعبة وغريبة لعناصر طالبان.. طفلة روسية تستعد للالتحاق بالجامعة.. وفاة مبتكر لعبة سودوكو

نشرة المنوعات
نشرة المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية. 

 

قتلي واحتفالات في الملاهي والجيم.. فيدوهات ترصد مشاهد مرعبة وغريبة لعناصر طالبان


أيام مريرة تشهدها أفغانستان ، بعدما احتلت طالبان العاصمة كابول ، اسفرت عن فرار الرئيس الأفغانى أشرف غنى، من البلاد لتصبح أفغانستان محط اهتمام الجميع ، نتيجة مشاهد مرعبة وأخرى غريبة بسبب آثار الفزع والسخرية من متابعي مواقع التواصل في آن واحد.

 

اجتازت امتحان الثانوية.. طفلة روسية 8 أعوام تستعد للالتحاق بجامعة موسكو


رغم عمرها الصغير جدا اجتازت طفلة روسية تدعى أليسا تيبلياكوفا امتحان الثانوية العامة في روسيا مستعدةً للالتحاق بالجامعة.

لم يتربح من نجاحها الكبير.. وفاة مبتكر لعبة سودوكو


توفي الياباني ماكي كاجي، المعروف باسم «عراب سودوكو» عن عمر يناهز 69 عامًا، حسبما أعلنت دار النشر التي يتعامل معها.

نشرة المنوعات| القطة المعجزة تنقذ حياة صاحبتها العجوز.. وسمكة قرش تثير الرعب على الشاطئ

نشرة المنوعات.. عادة بسيطة تزيد من فرص إطالة عمرك.. صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام.. وفتاة تكتشف أن قلبها في غير مكانه

صور..مواء قطة ينقذ سيدة عجوز من الموت المحقق


تسبب مواء مستمر لأحدى القطط في إنقاذ سيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاماً بعدما أبلغ جيرانها عن اختفائها حيث لعبت دور البطولة في إنقاذ صاحبتها من موت محقق. 

للإشراف على 3 تلاميذ.. وظيفة العمر براتب 77 ألف دولار سنويا.. تفاصيل


أعلنت جزيرة بريطانية عن فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر من خلال الانضمام إلى مجتمع تسكنه طيور البفن أكثر من البشر البالغ عددهم بالجزيرة  60 فردًا فقط. 

 

عناصر طالبان جامعة موسكو وفاة مبتكر لعبة سودوكو القط المنقذ وظيفة العمر

ترشيحاتنا

تباين أداء المؤشرات.. 3.5 مليار جنيه حجم التداول في البورصة اليوم

أخبار التعليم | صدى البلد ينشر توقعات تنسيق الجامعات 2021 .. ومنع المعلمين من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 - 8 - 2021

الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته

هل يمكن منح لقاح كورونا للأطفال الأقل من 12عاما؟.. استشاري مناعة يجيب

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

الكاف يلزم الأهلي والزمالك بتشكيل فريق كرة نسائي للمشاركة في البطولات الإفريقية

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

حالة واحدة تعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري الممتاز الجمعة المقبل

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

فيديو

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

المزيد

ساحة رأي

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ