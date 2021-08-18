نشرة المنوعات.. مشاهد مرعبة وغريبة لعناصر طالبان.. طفلة روسية تستعد للالتحاق بالجامعة.. وفاة مبتكر لعبة سودوكو

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.



أيام مريرة تشهدها أفغانستان ، بعدما احتلت طالبان العاصمة كابول ، اسفرت عن فرار الرئيس الأفغانى أشرف غنى، من البلاد لتصبح أفغانستان محط اهتمام الجميع ، نتيجة مشاهد مرعبة وأخرى غريبة بسبب آثار الفزع والسخرية من متابعي مواقع التواصل في آن واحد.



رغم عمرها الصغير جدا اجتازت طفلة روسية تدعى أليسا تيبلياكوفا امتحان الثانوية العامة في روسيا مستعدةً للالتحاق بالجامعة.

لم يتربح من نجاحها الكبير.. وفاة مبتكر لعبة سودوكو



توفي الياباني ماكي كاجي، المعروف باسم «عراب سودوكو» عن عمر يناهز 69 عامًا، حسبما أعلنت دار النشر التي يتعامل معها.

صور..مواء قطة ينقذ سيدة عجوز من الموت المحقق



تسبب مواء مستمر لأحدى القطط في إنقاذ سيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاماً بعدما أبلغ جيرانها عن اختفائها حيث لعبت دور البطولة في إنقاذ صاحبتها من موت محقق.

للإشراف على 3 تلاميذ.. وظيفة العمر براتب 77 ألف دولار سنويا.. تفاصيل



أعلنت جزيرة بريطانية عن فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر من خلال الانضمام إلى مجتمع تسكنه طيور البفن أكثر من البشر البالغ عددهم بالجزيرة 60 فردًا فقط.