ستارت إيه دي تعلن إطلاق النسخة الثانية من برنامج زمالة المستثمر الواعي

أعلنت ستارت إيه دي - منصة تسريع الأعمال للشركات الناشئة المدعومة من شركة "تمكين" والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها- عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج زمالة "المستثمر الواعي" بالتعاون مع كل من "فنشرسوق"، ووعد فينتشرز الذراع الاستثماري لشركة أرامكو السعودية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والبعثة الأمريكية إلى الإمارات.

وسيجمع برنامج الزمالة 20 مستثمراً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتخصصات متنوعة بما في ذلك الصناديق الحكومية والمكاتب العائلية، ومجموعات المستثمرين والأفراد، الذين سيتم إرشادهم حول الاستثمار في شركات التقنيات الناشئة التي تركز على التأثير الإيجابي.

وتدعو ستارت إيه دي سكان دول مجلس التعاون الخليجي المهتمين بالاستثمار في الشركات الناشئة للتسجيل المسبق في النسخة السابعة من المنتدى التعريفي للمستثمرين Angel Rising، والمقرر عقده في مارس 2022، حيث سيجتمع قادة الفكر العالميين والمحليين في مجتمع الشركات الناشئة من أجل نشر الوعي حول متطلبات نجاح المستثمرين في الشركات التي تعتمد على المهام القائمة على التكنولوجيا.

وتعليقًا على النسخة الثانية من برنامج زمالة "المستثمر الواعي"، قال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: " وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عن الاستثمار العالمي لعام 2021، وصلت قيمة المنتجات الاستثمارية المستدامة في أسواق رأس المال العالمية إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة بلغت أكثر من 80% بالمقارنة مع العام 2019. وتجمع زمالة "المستثمر الواعي" صانعي التغيير من المجالات المختلفة، وتزودهم بالمعرفة العملية والأدوات والشبكات اللازمة لدعم التغيير الاجتماعي الإيجابي من خلال الاستثمار في التقنيات التي تعالج التحديات العالمية الملحة مثل الفقر وعدم المساواة والصحة وتغير المناخ".

من جهتها، قالت سونيا ويمولر الشريك المؤسس في " فنشرسوق" : " لقد شهد الاستثمار الواعي إقبالاً وزخمًا ملحوظًا عبر جميع أنحاء العالم على مدار العقد الماضي، وبدأ في جذب انتباه كبرى شركات رأس المال الاستثماري الدولية، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تمحورت مهمة برنامج زمالة "المستثمر الواعي" منذ انطلاقته حول رعاية الجيل القادم من المستثمرين في المنطقة. وقد كان هذا بمثابة حافز لتوفير منصة حوار إقليمي بين رواد الأعمال والمستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة التي تعتمد على المهام القائمة على التكنولوجيا، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتتماشى استثماراتهم وأنشطتهم مع قيمهم".

من جانبه قال هتان أحمد، رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "نلتزم في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بتدريب رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإحداث التغيير الذي نحتاجه في العالم. ونحن فخورون بتوسيع نطاق هذا الالتزام ودعم المستثمرين الذين يتطلعون أيضًا إلى إحداث تأثير مستدام".

وأضاف: "التقينا من خلال برنامج زمالة "المستثمر الواعي" بزملاء ذوي خبرة عالية قاموا باستثمارات مؤثرة في دول مجلس التعاون الخليجي. ونرحب هذا العام بمشاركة شركة وعد فينتشرز، والتي تعتبر لاعبا رئيسيا في سوق رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية، ونتطلع قدماً لمساهمتها في دفع أجندة الاستثمار ذي التأثير الإيجابي".

من ناحيته قال فهد العيدي، المدير العام لشركة وعد فينتشرز: " يعتبر الاستثمار ذو التأثير الإيجابي جزءا لا يتجزأ من نهج وعد فينتشرز. ونحن فخورون برعاية برنامج زمالة "المستثمر الواعي"، والذي يتماشى مع مهمة وعد فينتشرز الرامية إلى بناء مستقبل اقتصادي مستدام وطويل الأجل في المملكة".

وشهدت النسخة الافتتاحية من برنامج زمالة "المستثمر الواعي" في عام 2020 نتائج مميزة من أبرزها مشاركة نسائية وصلت إلى 57%، وتم تسهيل أكثر من 21 تعاونًا بين المستثمرين والشركات الناشئة، في حين انضم تسعة من الزملاء وراعي واحد إلى الصندوق الجماعي الواعي التابع لفينتشر سوق.

وقد جمع المنتدى التعريفي للمستثمرين Angel Rising العام الماضي أكثر من 1200 من الحضور الافتراضي و250 مستثمرًا نشطًا، ومن المتوقع أن تحقق نسخة 2022 نجاحًا مماثلاً. ويوفر المنتدى منصة تسلط الضوء على التوجهات نحو الاستثمار الواعي خاصة للجيل القادم من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.