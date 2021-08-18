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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الكود المصري الخاص بعوامل الأمن والسلامة بالمسطحات المائية " حمامات السباحة والشواطئ ، وذلك فى إطار فعالیات مبادرة مصر بلا غرقى تحت رعاية واهتمام  الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد وزير الشباب والرياضة ، أن الأكواد الخاصة بتأمين المسطحات المائية من شواطئ وحمامات سباحة تمت من خلال لجنة تنفيذية عليا لمبادرة مصر بلاغرقي التي تترأسها الوزارة وعضوية وزارات التنمية المحلية والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والتربية والتعليم وزارة الدفاع والسياحة والإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية، والاتحاد المصرى للثقافة الرياضية ، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ، وذاك تأكيداً تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل.

وتحدث  الوزير عن تدشين المبادرة واهتمام الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة المركزية للأداء الرياضي بالمبادرة ، مشيراً إلى أن مصر تقع علي مسطحات ومن هنا جاءت أهمية مبادرة مصر بلاغرقي ، وأن الوزارة لها سواعد كثيرة في هذا الشأن ، وفي ظل  الأهمية الكبيرة للمبادرة واهتمام فخامة السيد الرئيس بحياة المواطن المصري وندائه بالحياة الكريمة وبناء الإنسان .

وذكر سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ، أن كود تأمين المسطحات المائية مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب توافرها علي الشواطئ وحمامات السباحة ؛ وذلك للحد من حوادث الغرق ، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي جهوده في الخروج بكود خاص بتأمين المسطحات المائية .

وصرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، بالإضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات التوعوية للمواطنين لتعليمهم مهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.

وعلي هامش المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية من شواطئ وحمامات سباحة ؛ قام وزير الشباب والرياضة بتوزيع جوائز الفائزين بماراثون للدراجات الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الثاني بالعلمين، كنا تخللها مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية والاستعراضية لأبناء وزارة الشباب والرياضة من مختلف المحافظات .

 

أشرف صبحي انطلاق الكود المصري عوامل الأمن والسلامة حمامات السباحة الشواطئ

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