هتندم.. نهال طايل تلقن ابن عاق درسا قاسيا على الهواء

تناولت الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، قصة أم تبلغ من العمر .76 عاما تعرضت للتعذيب على يد نجلها وزجته، لأخذ ممتلكاتها بالقوة، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

لقنت الإعلامية نهال طايل، الأبن العاق درسا قاسيا على الهواء، متسائلة :"ليه كده"، وأقول لك هتندم وهتشوف".

وتابعت الإعلامية نهال طايل، أنه :"أنت عملت في أخوك كده ليه وأمك، ومشيت أمك ليه وفي نصاص الليالي ودي كمان ست مريضة سرطان، والست دي ملهاش مكان تعيش فيه، وان شاء الله هيترد الخير والشر لكل من يفعل، وعز العتمة تلاقي النور لمن يقف بجوار هذه السيدة المسنة وهذا ما فعله زوج نجلتها".



بدموع منهمرة، روت الأم السيدة علية، تفاصيل الواقعة، قائلة :"ابني طلب مني فلوس، وقلت له لسه طالعة من المستشفى ومش معايا، رد عليا وقال لي أن هوريكي".

وتابعت الأم السيدة علية، أن زوجته السبب في هذه القسوة وهى من يدفعه لكل هذه الأمور، مشيرة إلى أن نجلها لديه غيرة كبيرة من أخيه الأصغر.



من جانبها وأكدت الأم السيدة علية، أنها تعرضت للضرب والتعذيب من قبل نجلها للضغط عليها للموافقة على بيع ممتلكاته لنجلها الكبير.



وقالت الأم السيدة علية، إن نجلي يكره أخاه ولا أعرف السبب، مضيفة أن نجلي زعلان عشان بهتم بشقة أخيه الأصغر وهذا حقه، موجهة حديثها لنجلها الأكبر ، قائلة :"أنت بتحاسبني على إيه، وليه، ومعاشي بصرفه على العلاج".

وتابعت الأم السيدة علية، أن زوجته السبب في هذه القسوة وهى من يدفعه لكل هذه الأمور، مشيرة إلى أن نجلها لديه غيرة كبيرة من أخية الأصغر.



وأكملت الأم السيدة علية، أنه :"ابني ضربني ورماني عند باب الشقة، وزوجته جرتني ووضعتني على السرير ولم يعط لي أي طعام"، متابعة أن زوجة ابني تطاولت علي بالكلام القاسي.

وأضافت الأم السيدة علية، أنه :"خلاني أمضي تحت التهديد على 15 ورقة، متابعة أنها لا تعرف ما كان مكتوبا في هذا الورق".