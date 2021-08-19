وزير التعليم: سننشر إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل بدء الدراسة

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مطالبات من الأهالي على جروبات أولياء الأمور ، تناشده بضرورة توفير نماذج الإجابة الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” ليستفيد منها الطلاب في الدور الثاني .

وعلى الفور تفاعل وزير التربية والتعليم مع هذه المطالبات قائلا : سوف ننشر نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” ونواتج تعلم للمرحلة الثانوية ، بعد بدء العام الدراسي الجديد ان شاء الله.

وكان قد أعلن منذ قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تنشر رابط إلكتروني عصر يوم السبت الموافق ٢١ أغسطس لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم : تظلمات الثانوية العامة 2021 متاحة للراغبين في إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ، ويتم إرسال نتائج الفحص حتى ١٣ سبتمبر القادم.

وأوضح وزير التعليم أنه يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها الى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.

وقال : سوف يتسلم الطالب نتيجة تظلمات الثانوية العامة ، موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأضاف : سوف نتقبل طلبات تظلمات الثانوية العامة مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مقارنة لنسب النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72% ، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%.

أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، فقد أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.

تظلمات الثانوية العامة 2021

طلاب الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 582 شخص إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.