وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في أفغانستان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الوضع في أفغانستان.

واستعرض الوزيران العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمنطقة.

وفي وقت سابق كشف مسؤول بارز في حركة طالبان بعض جوانب النظام السياسي المزمع تطبيقه في أفغانستان بعد سيطرة الحركة على البلاد.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي قد يبقى في أفغانستان بعد نهاية أغسطس لإجلاء كل الأمريكيين من هناك.

وأضاف بايدن في تصريح صحفي: "قواتنا ستبقى في أفغانستان إلى أن يكتمل إجلاء جميع مواطنينا حتى لو اضطررنا للبقاء إلى ما بعد 31 أغسطس".

وتابع: "مشاهد خروج الرئيس الأفغاني من بلاده والانهيار السريع للقوات الأفغانية التي دربناها تثير الدهشة، ولو كنا قد قررنا البقاء في أفغانستان لكان علينا إرسال قوات ضخمة للغاية إليها".

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن بلادها "تمارس ضغوطا على طالبان للسماح للأفغان الراغبين بالمغادرة بالوصول إلى مطار كابول، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاك الحركة لوعودها".

وأضاف: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافا لتصريحاتها العلنية والتزاماتها تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن "مسؤولين أمريكيين، بينهم عسكريون، على اتصال في الدوحة مع طالبان ويمررون الرسالة بشكل مباشر إلى طالبان، وهي تفيد بأننا ننتظر منهم السماح لكافة المواطنين الأمريكيين وكافة رعايا دول أخرى وكافة الأفغان بالمغادرة في حال رغبوا بذلك".