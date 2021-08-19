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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطلوب جراحة عاجلة.. نجل شقيقة توفيق عكاشة: ربنا يعديها على خير

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

تعرض الإعلامي توفيق عكاشة، إلى وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى مستشفى العلمين، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وقال أحمد، نجل شقيقة الإعلامي توفيق عكاشة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : 
أرجو الدعاء من القلب لخالي الدكتور توفيق عكاشة هو الآن فى غرفة العناية بمستشفى العلمين مطلوب عمل جراحة عاجلة ولكن بعد انتهاء الالتهابات الشديدة».

وتابع، «ربنا يعديها على خير إن شاء الله و ألف مليون سلامة عليك يا دكتور شفاك الله وعافاك إن شاء الله شفاءً لا يغادر سقمًا و إن شاء الله هتكون بخير إن شاء الله أرجو من كل الأصدقاء و الأحباب الدعاء لخالي الدكتور  توفيق عكاشة».

وانهالت التعليقات بالدعوات الصادقة بالشفاء العاجل للإعلامي توفيق عكاشة، من محبيه ومؤيديه، بأن يتم الله شفاه على خير، ويعود إلى منزله سالماً غانماً معافًا من كل سوء.

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توفيق عكاشة العلمين التواصل الاجتماعي الاعلامي توفيق عكاشة الفحوصات الطبية الشفاء العاجل

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