مواصفات و سعر نيسان إكس تريل موديل 2021 في السعودية | صور

تحظى الطرازات اليابانية بمكانة كبيرة داخل الأسواق السعودية، خاصة فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتى تضم باقة من تجهيزات الأمن والسلامة، بجانب عناصر الرفاهية والتحكم، ومن بين هذه الإصدارات نيسان أكس تريل موديل 2021.

مواصفات نيسان إكس تريل 2021

حصلت سيارة نيسان إكس تريل موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانا، و245 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة.

مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CTV، وتتسارع السيارة من نقطة الثبات والوضع 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية 9.3 ثانية.

تتمتع سيارة نيسان إكس تريل موديل 2021 بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة، تتسع لـ 5 و7 مقاعد، كما ضمت باقة من وسائل الرفاهية مثل، شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة، إلى جانب عجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي.

دعمت نيسان إكس تريل موديل 2021 بقفل مركزي للأبواب، مع جنوط رياضية، وتصميم إنسيابي للمصابيح الأمامية، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى مرايات جانبية ذات شرائط LED، ووسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وأنظمة المكابح ومساعدة السائق.

أسعار نيسان أكس تريل موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى S 2WD 5-SEATER بسعر 92 ألف ريال.

الفئة الثانية S 2WD 7-SEATER بسعر 93 ألف ريال.

الفئة الثالثة S AWD بسعر 96 ألف ريال.

الفئة الرابعة S AWD بسعر 98 ألف ريال.

الفئة الخامسة SV X-TREAMER AWD بسعر 104 آلاف ريال.

الفئة السادسة SL AWD 7-SEATER W/SAFETY SHIELD بسعر 126 ألف ريال.