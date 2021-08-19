محمد شيحة: «الملايكة راضيين عن الزمالك».. وتحقيق العدالة قرب الأبيض من الدوري

قال محمد شيحة خبير التسويق الرياضي، إن الدوري اقترب بشكل كبير من نادي الزمالك هذا الموسم، في ظل العدالة التي تحققت على جميع المستويات التحكيمية والإعلامية وغيرها -على حد قوله-.

وأضاف شيحة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الملائكة الذين يديرون المسابقة هذا الموسم في رضا تام عن الزمالك، على عكس السنوات الماضية التي كانت لصالح الأهلي».

وتابع شيحة «الدوري يعرف اتجاهه وطريقه إلى الزمالك هذا العام بعد حصوله حقه الكامل، في حين أن السنوات الماضية كان الأهلي كعبه عالِ في كل شيء سواء تحكيمي أو إعلامي وغيره».

واختتم تصريحاته «أن الزمالك سيتوج بالدوري رسميًا في الـ3 أسابيع الأخيرة من المسابقة، إذا استمرت العدالة كما هي».