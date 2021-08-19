الصين تنهي رحلتها الاستكشافية على المريخ.. و10 جيجا بيانات أولية عن الكوكب الأحمر

أنجزت المركبة الفضائية الصينية لاستكشاف المريخ "تشو رونج" مهام الاستكشاف والرصد المقررة، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، في سباق متسارع بين الصين وامريكا لغزو واستكشاف الفضاء.



وبحسب ما نشرته وكالة “شينخو” الصينية، اعتبارًا من 15 أغسطس الحالي، عملت "تشو رونج" على سطح المريخ لمدة 90 يومًا، أو حوالى 92 يومًا على كوكب الأرض، مع بدء جمع الحمولات العلمية في مهام الكشف، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء؛ التي أفادت بأن المركبة الجوالة قطعت مسافة 889 مترًا اعتبارًا من 15 أغسطس، وجمعت حمولتها العلمية حوالى 10 جيجا بايت من البيانات الأولية، والآن تعمل بشكل مستقر وتؤدي عملها في حالة جيدة وبطاقة كافية.

وأضافت الوكالة، أن المركبة الجوالة ستستمر في الانتقال إلى المنطقة الحدودية بين البحر القديم والأرض القديمة في الجزء الجنوبي من سهل "يوتوبيا بلانيتيا" وستنفذ مهاما إضافية.



ووفق الهيئة، عملت "تشو رونج" بدورة مدتها سبعة أيام خلال عمليات الاستكشاف والرصد. وحصلت كاميرا التضاريس الملاحية الخاصة بالمركبة على بيانات طبوغرافية على طول الطريق لدعم تخطيط مسار المركبة واختيار أهداف الرصد.

فيما حصل رادار "تشو رونج" للكشف الجوفي على بيانات هيكل الطبقات تحت سطح المريخ، ما يقدم تحليلا لبنية سطح المريخ الضحلة ويستكشف المياه الجوفية المحتملة والجليد المحتمل.



وفي هذا الاطار، حصل كاشف المجال المغناطيسي السطحي على بيانات المجال المغناطيسي للمريخ، وتعاونَ مع مقياس المغناطيسية في المركبة المدارية لاستكشاف عملية تطور المجال المغناطيسي لكوكب المريخ.



ولتوضيح الأمر أكثر قالت الهيئة الوطنية للفضاء الصينية إن البيانات التي جمعتها هي سبع حمولات علمية على متن المركبة الجوالة تمت معالجتها والتحقق منها، مضيفة أن البيانات ستصدر شهريا.



جدير بالذكر إنه تم إطلاق مهمة "تيانون-1" الصينية المكونة من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة في يوم 23 يوليو 2020.

حيث نزلت مركبة الهبوط حاملة المركبة الجوالة التي لا يقل عمرها المتوقع عن 90 يومًا من أيام كوكب المريخ أو حوالى ثلاثة أشهر على الأرض، في الجزء الجنوبي من سهل يوتوبيا بلانيتيا، وهو سهل شاسع في النصف الشمالي لكوكب المريخ في يوم 15 مايو.



