أم بلا قلب.. شكت في سلوك ابنتها فقتلتها بـ الكهرباء

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس ربة منزل وشقيقها ونجلها لاتهامهم بقتل ابنة الأولى بمدينة أطفيح.

كما طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بجثمان الفتاة وتحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.

وكانت جهات التحقيق باشرت التحقيقات في واقعة قتل ربة منزل نجلتها صاحبة الـ 23 عاما بالاشتراك مع شقيق الفتاة وخالها وادعوا وفاتها إثر تعرضها للصعق الكهربائي بسبب شكهم في سلوكها ومحاولة منعها من الخروج المتكرر في أطفيح بالجيزة.

طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير طبي وافٍ بالحالة، كما تواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، وحضر معها والدتها وشقيقها وخالها وادعوا تعرضها للصعق الكهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية حال تواجدها بالمنزل، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أنكروا في البداية علاقتهم بالواقعة وبتضيق الخناق عليهم أقرت والدة الفتاة المتوفاة بأنه نظرا لتكرار نجلتها الخروج من المنزل وعلاقاتها المتعددة وسوء سمعتها استعانت بشقيقها "خال المجني عليها" ونجلها "شقيق المجني عليها" وقاموا بوضع مادة منومة لها ثم كتم أنفاسها وصعقها كهربائيا لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل طفل في أطفيح والعثور على جثته في المقابر

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة طالب - 11 سنة - ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل.

على إثرها قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهم بقتل طفل أطفيح وإلقاء جثته بالمقابر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجددت المحكمة حبس متهمين آخرين قاما بشراء التوك توك الذي سرقه المتهم من المجني عليه بتهمة شراء متحصلات جريمة.

و سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر قنديل بعد العثور على جثة طفلهم ، والذي يبلغ من العمر 11 عاما ، حيث غاب عدة ساعات قضتها أسرته في البحث عنه انتهت بالعثور على جسده الضئيل مشنوقا وملقى في مقابر أطفيح وقد اختفى التوك توك الذي يعمل به.

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.