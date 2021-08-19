محمد حلمى: الزمالك الأحق بالدوري.. والحديث عن التفويت "ميصحش"

رفض محمد حلمي المدير الفني السابق لفريق الزمالك، اتهامات التفويت المتداولة هذا الموسم فى بطولة الدورى المصري، موضحا بأنه يتمنى أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية وعدم التعصب.



وقال حلمي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع إسلام صادق، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة مثيرة للغاية هذا الموسم بين الزمالك والاهلى والفريق الأبيض لم يحسم الدورى حتى الآن، وبكل تأكيد أن الفارس الابيض يستحق التتويج باللقب".



وأضاف: "نادى الزمالك فى أخر 3 سنوات أضاع العديد من البطولات كان يستحق الحصول عليها ولكن الفريق يصب تركيزه هذا الموسم للحصول على البطولة بعد الخروج من أفريقيا".

وعلى جانب أخر ، وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة في السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويخوض الفريق مرانه الختامي لمواجهة سيراميكا في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس.

ويلتقي الفريق مع سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى - مروان حمدي.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.



