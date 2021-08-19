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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حار رطب.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس غدا، حيث سيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 أما عن الظواهر الجوية المؤثرة، في الطقس غدا، تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25.
السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 26.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28.
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 26.
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.

أما عن نسبة الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:
لقاهرة الكبرى والوجه البحري 87 للعظمى والصغرى 35.
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

الطقس غدا الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسبة الرطوبة هيئة الأرصاد الجوية

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