محافظ بورسعيد يناقش آليات تطوير منظومة التغذية المدرسية

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، اجتماعا ، لمناقشة آليات تطوير منظومة التغذية المدرسية بمحافظة بورسعيد ، وتدبير التمويل المناسب لها ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور وسيم متولى رئيس منطقة بورسعيد الأزهرية ، وإدارة التخطيط والمتابعة ، والإدارة المالية .

وأكد " محافظ بورسعيد " أنه هناك توجيهات من السيد رئيس الوزراء بشأن تطوير منظومة التغذية المدرسية بكافة المحافظات ، موجها بدراسة محددات المنظومة التعليمية ببورسعيد ، وحصر إجمالى الطلاب فى كافة المراحل الدراسية ، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، و منطقة بورسعيد الأزهرية والوزارات المعنية ، لسرعة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن تطوير وتوفير التغذية المدرسية لمدة خمس سنوات ، وتوفير الدعم المالى المناسب لها .

كما أكد "محافظ بورسعيد " على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة و المصنع المسؤول عن التغذية المدرسية ، لإمداد المحافظة بالكميات اللازمة من التغذية المدرسية ، وتنفيذ خطة تطوير منظومة التغذية لمدة خمس سنوات قادمة ، مشددآ على أهمية هذا الملف والذى يتعلق بأبناءنا الطلاب ، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة الدعم لتطوير منظومة التعليم ببورسعيد وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل مناخ تعليمى يحقق الأهداف المرجوة.

وفى سياق آخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، عن استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى من أمام معسكر قوات الأمن بحى الضواحى ، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يشهدها الشارع ، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، و فى إطار خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس .

وأوضح "المحافظ " أن شارع عبد الرحمن شكرى شهد أعمال رفع كفاءة على أعلى مستوى شملت إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة ، وتماشيا مع أعمال التطوير التى تشهدها المناطق السكنية بمحيط الشارع ، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية فى منظومة الطرق ، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى ، وفى إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية فى كافة الخدمات ، لافتا أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير والرصف قريبا .

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