والد طفل تكلف علاجه 34 مليون جنيه على نفقة الدولة: المبادرة الرئاسية أنقذت ابني

أجرت اليوم جامعة عين شمس في المبادرة الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، حيث تم اليوم حقن طفلة مريضة بضمور العضلات الشوكي بالعلاج الجيني، من خلال مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة.

و نجح مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة بحقن امس الطفلة مريم محمد سعيد خطاب من محافظة القاهرة و عمرها عاما و ٩ شهور و الطفل مصطفى درويش مصطفى من محافظة القاهرة وعمره عام و ٤ أشهر.

وفي ذات السياق قال والد الطفل مصطفى إن كثيرا من الأطباء فقدوا الأمل في حالة مصطفي ولكن جاءت المبادرة الرئاسية لترجع الأمل والتفاؤل لجميع مرضى ضمور العضلات الشوكي .



واكد درويش والد الطفل مصطفي انه لم يتحمل أي مصاريف خلال فترة العلاج ويتم كل هذا علي نفقة الدولة مشيرا إلى أن مستشفى عين شمس التخصصي تولي اهتماما كبيرا بمرضى ضمور العضلات الشوكي وعلى رأسهم الدكتورة ناجية فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب و المشرف على عملية الحقن .



ومن جانبه قال الدكتور كريم عمران مدرس مساعد مخ وأعصاب بجامعة عين شمس أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التي أنشئت منذ 25 عاما في طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة في التشخيص والعلاج لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية. وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركزاً للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية ، لتدخل ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة و تنفيذاً لرؤية مصر 2030.



وفي ذات السياق كشفت الدكتورة ناجية علي فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب و المشرف على عملية الحقن ، أن الطفلين كانا من الحالات التي تتابع علاجها بمركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس و تم عرض حالتهما على اللجنة العليا و تقديم التحاليل الجينية و الفيروسية الخاصة بهما و تم الموافقة على حقنهما على نفقة الدولة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي. حيث تم حقن الطفلين بالعلاج الجيني الأعلى سعراً في العالم ولمرة واحدة فقط .



وأوضحت أن مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب تم تدشينه خصيصاً ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن ثلاثة مراكز جاءت تنفيذاً للمبادرة الرئاسية والتي تعد الأولى من نوعها وتنفرد بها جمهورية مصر العربية على مستوى العالم ، وذلك نظراً لارتفاع سعر العلاج ، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار ، تتحملها الدولة تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية .



وأضافت أن الفريق الطبي بمستشفى عين شمس التخصصي يعمل تحت إشراف ودعم من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور هاني عارف رئيس قسم المخ و الأعصاب و الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي و نائبيه كل من أ.د. هشام أنور و أ.د. محمد رزق .



و أشارت إلى أن عملية الحقن تتم بتعاون فريق متكامل من أطباء وحدة أمراض العضلات والأعصاب و فريق مكافحة العدوى وفريق الصيدلية الإكلينيكية و هيئة التمريض بمستشفى عين شمس التخصصي، وبالتعاون مع شركة نوفارتس مصر .

