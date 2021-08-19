والد طفل تكلف علاجه 34 مليون جنيه على نفقة الدولة: المبادرة الرئاسية أنقذت ابني

أجرت اليوم جامعة عين شمس في المبادرة الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، حيث تم اليوم حقن طفلة مريضة بضمور العضلات الشوكي بالعلاج الجيني، من خلال مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة.
و نجح مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة بحقن امس الطفلة مريم محمد سعيد خطاب من محافظة القاهرة و عمرها عاما و ٩ شهور و الطفل مصطفى درويش مصطفى من محافظة القاهرة وعمره عام و ٤ أشهر.
وفي ذات السياق قال والد الطفل مصطفى إن كثيرا من الأطباء فقدوا الأمل في حالة مصطفي ولكن جاءت المبادرة الرئاسية لترجع الأمل والتفاؤل لجميع مرضى ضمور العضلات الشوكي .
واكد درويش والد الطفل مصطفي انه لم يتحمل أي مصاريف خلال فترة العلاج ويتم كل هذا علي نفقة الدولة مشيرا إلى أن مستشفى عين شمس التخصصي تولي اهتماما كبيرا بمرضى ضمور العضلات الشوكي وعلى رأسهم الدكتورة ناجية فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب و المشرف على عملية الحقن .
ومن جانبه قال الدكتور كريم عمران مدرس مساعد مخ وأعصاب بجامعة عين شمس أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التي أنشئت منذ 25 عاما في طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة في التشخيص والعلاج لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية. وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركزاً للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية ، لتدخل ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة و تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
وفي ذات السياق كشفت الدكتورة ناجية علي فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب و المشرف على عملية الحقن ، أن الطفلين كانا من الحالات التي تتابع علاجها بمركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس و تم عرض حالتهما على اللجنة العليا و تقديم التحاليل الجينية و الفيروسية الخاصة بهما و تم الموافقة على حقنهما على نفقة الدولة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي. حيث تم حقن الطفلين بالعلاج الجيني الأعلى سعراً في العالم ولمرة واحدة فقط .
وأوضحت أن مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب تم تدشينه خصيصاً ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن ثلاثة مراكز جاءت تنفيذاً للمبادرة الرئاسية والتي تعد الأولى من نوعها وتنفرد بها جمهورية مصر العربية على مستوى العالم ، وذلك نظراً لارتفاع سعر العلاج ، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار ، تتحملها الدولة تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية .
وأضافت أن الفريق الطبي بمستشفى عين شمس التخصصي يعمل تحت إشراف ودعم من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور هاني عارف رئيس قسم المخ و الأعصاب و الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي و نائبيه كل من أ.د. هشام أنور و أ.د. محمد رزق .
و أشارت إلى أن عملية الحقن تتم بتعاون فريق متكامل من أطباء وحدة أمراض العضلات والأعصاب و فريق مكافحة العدوى وفريق الصيدلية الإكلينيكية و هيئة التمريض بمستشفى عين شمس التخصصي، وبالتعاون مع شركة نوفارتس مصر .