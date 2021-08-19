تجارة عين شمس تعلن نتائج الترم الثاني للفرقة الرابعة

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس لجميع الشعب للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأوضح عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم إعلان نتائج الفرقة الأولى جميع الشعب يومى الأربعاء والخميس الماضي عبر التليفون، وتم الاعلان عن النتيجة على الموقع الإلكترونى المعروف بنظام جامعة عين شمس الإلكتروني.

ونوه بأنه تم إعلان نتائج الفرقة الثانية جميع الشعب عبر الموقع الإلكترونى، بينما تم إعلان نتائج الفرقة الثالثة لجميع الشعب بالإضافة على الموقع الإلكترونى.

وأشار عميد كلية التجارة جامعة عين شمس إلى أنه يتم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لجميع الشعب يومى الخميس والجمعة 19 و 20 أغسطس على التليفزيون، ويوم الأحد 22 أغسطس على الموقع الإلكترونى.

وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس على الطلاب بالتأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني وسداد المصروفات الدراسية حتى يتسنى لهم معرفة النتيجة.