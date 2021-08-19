تجارة عين شمس تعلن نتائج الترم الثاني للفرقة الرابعة

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس لجميع الشعب للعام الجامعي 2020/ 2021.
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم إعلان نتائج الفرقة الأولى جميع الشعب يومى الأربعاء والخميس الماضي عبر التليفون، وتم الاعلان عن النتيجة على الموقع الإلكترونى المعروف بنظام جامعة عين شمس الإلكتروني.
ونوه بأنه تم إعلان نتائج الفرقة الثانية جميع الشعب عبر الموقع الإلكترونى، بينما تم إعلان نتائج الفرقة الثالثة لجميع الشعب بالإضافة على الموقع الإلكترونى.
وأشار عميد كلية التجارة جامعة عين شمس إلى أنه يتم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لجميع الشعب يومى الخميس والجمعة 19 و 20 أغسطس على التليفزيون، ويوم الأحد 22 أغسطس على الموقع الإلكترونى.
وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس على الطلاب بالتأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني وسداد المصروفات الدراسية حتى يتسنى لهم معرفة النتيجة.