حماية المستهلك يحذر من منتجات تخسيس بالأسواق غير مصرح بها

حذر حماية المستهلك من تداول منتجات "فيتارم - زوريل - زيلدن هارفا" على أنها منتجات تخسيس وهو مخالف للحقيقة، حسب الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيسبوك.

وقال منشور لجهاز حماية المستهلك : استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في حفظ وصون سلامة المستهلك المصري يحذر الجهاز جموع المستهلكين من استخدام منتجات فيتارم - زوريل - زيلدن هارفا" التي تدعي فيها الشركة المعلنة أنها علاج لأمراض السمنة والتخسيس.

تحذير من جهاز حماية المستهلك

وأضاف: رصدت إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز قيام أحد الأشخاص بالترويج لهذه المنتجات من خلال أحد البرامج على العديد من القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي تحت مسمى شركتي "فيتارم جلوبال - جلوبال فارما" وتدعي فيها الشركة المنتجة حصول المنتجات المعلن عنها على تصريح من وزارة الصحة على خلاف الحقيقة وعليه قد قام الجهاز باتخذا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المنتجة.