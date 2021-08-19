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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل الأهلية تفتح باب التقديم ببرنامج الدكتوراة في مجال تكنولوجيا المعلومات

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن بدء الدراسة ببرنامج الدكتوراة في تخصص تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات بداية من العام الدراسي الجديد 2022.


وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية، أن هذا التوسع يعد تتويجًا لبرامج الدراسات العليا بالكلية والتي قامت بتخريج ما يزيد عن 150 خريجًا خلال العام الماضي، وهم يشغلون حاليا مناصب دولية وجامعية مهمة داخل وخارج جمهورية مصر العربية .


موضحًا أن التوسع يعد إنجازا واستكمالا للتخصصات المميزة التي تقدمها الكلية على مستوى مرحلة البكالوريوس والدكتوراة، والتي تشمل تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي.


وأضاف الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن إدارة الجامعة تعمل على تعميق سبل التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة والصناعة المصرية، وتوسيع دائرة الشراكة مع الكيانات العلمية والبحثية المحلية والعالمية، اعتمادا على الآليات المتطورة ونظم التحول الرقمي المستحدثة في الجامعة، والمخرجات التي شهد لها العديد من ذوي الخبرة محلياً وعالمياً.

 

يشترط في من يتقدم للقيد لنيل درجة الدكتوراه:- 


1- أن يكون الطالب حاصلا علي درجة الماجستير في الحاسبات والمعلومات أو هندسة الحاسبات أو ما يعادلها في مجال التخصص من جامعة أو كلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وذلك بعد موافقة مجلس القسم المختص المتقدم له الطالب.

 

2- تشكيل لجنة من القسم المختص لدراسة أوراق الطالب الحاصل علي الماجستير المعادل وقد تحدد اللجنة إمكانية دراسة مقررات مكملة للطالب من عدمه وفي حالة قرار اللجنة دراسة 3 مقررات (9 ساعات) علي الأكثر يمكن أن يقيد الطالب لنيل درجة الدكتوراه مع دراسة هذه المقررات ولا تحتسب هذه الساعات ضمن الساعات المطلوبة للدراسة ويمكن للقسم أن يقرر تأجيل التسجيل لحين الانتهاء من دراسة المقررات المطلوبة ..

 

3- أن يجتاز بنجاح امتحان القبول.

الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية الدراسات العليا البكالوريوس والدكتوراة درجة الماجستير في الحاسبات والمعلومات الدكتوراة في تخصص تكنولوجيا المعلومات

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