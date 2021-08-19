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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التبعية عار.. نجل عدو طالبان يقود المقاومة من وادي بانشير الأفغاني

أحمد مسعود
أحمد مسعود

بدأت دول العالم تبحث عن مخرج للأزمة الأفغانية، وذلك عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، ومن ثم هروب الرئيس الافغاني أشرف غني إلى الإمارات، ومحاولات الآلاف الهروب من جحيم طالبان، ليظهر ضوء من نهاية النفق المظلم، وذلك عبر أحمد مسعود، نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود.

الأقلية الطاجيكية في أفغانستان

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالًا لأحمد مسعود نجل زعيم الأقلية الطاجيكية في أفغانستان الراحل أحمد شاه مسعود، الذي قاد حركة مقاومة مسلحة ضد حركة طالبان قبل أن تغتاله الأخيرة في 9 سبتمبر 2001، قبل يومين فقط من هجمات 11 سبتمبر.

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وفيما يلي نص مقال أحمد مسعود، الذي يصف نفسه باعتباره زعيم حركة المقاومة الوطنية الأفغانية ضد حركة طالبان:

في 1998، عندما كنت في التاسعة من عمري، جمع أبي زعيم المجاهدين أحمد شاه مسعود جنوده في كهف بوادي بنجشير شمالي أفغانستان، ليستمعوا إلى صديقه الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي، وكان يقول لهم "عندما تقاتلون من أجل حريتكم فأنتم أيضًا تقاتلون من أجل حريتنا".

لم ينس أبي ذلك قط بينما كان يقاتل ضد نظام طالبان، وحتى اغتياله في 9 سبتمبر 2001 بأمر من طالبان وتنظيم القاعدة. لقد كان يقاتل من أجل مستقبل أفغانستان، ولكن أيضًا من أجل الغرب، واليوم صار هذا النضال المشترك أكثر ضرورة في تلك الساعات الحالكة في وطني.

أحمد مسعود وصورة والده 

اقتفاء أثر أبي مع مقاتلينا

أكتب هذه السطور اليوم من وادي بنجشير، وأنا مستعد لاقتفاء أثر أبي مع مقاتلينا المجاهدين المستعدين للقتال مرة أخرى ضد طالبان، ولدينا مخزونات من الأسلحة والذخيرة التي جمعناها بدأب منذ زمن أبي، لأننا عرفنا أن هذا اليوم قد يأتي.

لدينا أيضًا الأسلحة التي في أيدي الأفغان الذين استجابوا خلال الساعات الـ 72 الماضية لدعوتي للانضمام إلى المقاومة في بنجشير، ومعنا الجنود الأفغان من الجيش النظامي الذين ساءهم استسلام ضباطهم وقادتهم لحركة طالبان، وهم الآن في طريقهم إلى جبال بنجشير مع معداتهم، وقد انضم إلينا كذلك عناصر من القوات الخاصة الأفغانية.

لكن هذا لا يكفي. إن أطلق قادة طالبان هجومًا ضدنا فسنلاقيهم بالتأكيد بمقاومة شرسة، وسترفرف راية جبهة المقاومة الوطنية فوق كل موقع تحاول طالبان الاستيلاء عليه مثلما رفرفت من قبل منذ 20 عامًا. لكننا نعلم مع ذلك أن قواتنا المسلحة وإمداداتها اللوجستية لا تكفي وسرعان ما ستنفد ما لم يسارع أصدقاؤنا في الغرب بإيجاد طريقة لدعمنا دون تأخير.

أحمد مسعود 

لقد تركت الولايات المتحدة وحلفاؤها ميدان المعركة لكن بوسعها أن تظل "ترسانة الديمقراطية العظمى" كما وصفها الرئيس الراحل فرانكلين روزفلت بينما كان يباشر إرسال المساعدات إلى بريطانيا المحاصرة إبان الحرب العالمية الثانية، قبل أن تلقي الولايات المتحدة نفسها بثقلها في أتون الحرب.

من أجل ذلك، أناشد أصدقاء أفغانستان في الغرب بالتوسط لنا لدى إدارة الرئيس جو بايدن والكونجرس ولدى لندن حيث درست، ولدى باريس التي كرمت ذكرى أبي الربيع الماضي بإطلاق اسمه على أحد ممرات حدائق الشانزليزيه.

يجب أن تعلموا أن ملايين الأفغان يشاطرونكم قيمكم، لقد قاتلنا طويلًا ليكون لدينا مجتمع مفتوح يمكن للفتيات فيه أن يصبحن طبيبات ويمكن للصحافة أن تنشر بحرية، ويمكن للشباب أن يرقصوا ويستمعوا إلى الموسيقى ويشاهدوا مباريات كرة القدم في الملاعب التي حولتها طالبان يومًا إلى ساحات للإعدام وقد تعاود الكرّة قريبًا.

ليست مشكلة الأفغان وحدهم

إن طالبان ليست مشكلة الشعب الأفغاني وحده، فتحت حكمها ستتحول أفغانستان دون شك إلى ملاذ آمن للإرهاب تُحاك منه المؤامرات ضد الديمقراطيات.

وأيا كان ما يحدث سأدافع مع مقاتليّ المجاهدين عن بنجشير كآخر معقل للحرية الأفغانية. معنوياتنا مرتفعة ونعرف من تجربتنا ما نحن مقبلون عليه. ولكننا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة والذخيرة والإمدادات.

إن المشترك بين الولايات المتحدة والأفغان ليس محاربة الإرهاب وحدها، وإنما صار لدينا الآن تاريخ طويل من المُثُل والنضالات المشتركة، لا يزال هناك الكثير مما يمكنكم القيام به لمساعدة قضية الحرية. أنتم أملنا الوحيد الباقي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرخي لافروف، إن المقاومة ضد طالبان تتركز في بانشير من قبل أحمد مسعود، ونائب الرئيس أمر الله صالح.

وقال لافروف إن: "طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية. تصل معلومات عن الوضع في وادي بانشير بشمال شرقي كابل حيث تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب الرئيس (أمر الله) صالح، وأحمد مسعود".

حكاية وادي الخمسة أسود

وتقع منطقة "وادي بانشير" شمال شرق العاصمة الأفغانية كابول على بعد 150 كيلومترا وهي تعني "وادي الخمسة أسود"، وكام لها دور بارز دائم في المقاومة ضد طالبان، حيث تنعزل عن بقية المناطق في أفغانستان، ولا يمكن لطالبان الوصول إليها بسبب الممر الضيق الذي يوصل إليها.

ويسكن في المنطقة غالبية من الطاجيك، فين حين أن حركة طالبان من البشتون، واشتهرت المنطقة بحربها ضد حركة طالبان، وقاد هذه المنطقة القائد الشهير أحمد شاه مسعود.

أحمد شاه مسعود 

وكان شعار أحمد شاه مسعود الدائم أثناء حربه ضد الاتحاد السوفيتي وطالبان هو "التبعية عار".

تم اغتيال مسعود في عام 2001، من قبل شخصين أدعوا أنهما صحفيين، وتشير بعض التقارير إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي من أرسلهم، قبل أحداث 11 سبتمبر عام 2001.

طالبان أحمد مسعود المقاومة الوطنية الأفغانية أفغانستان الرئيس جو بايدن

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