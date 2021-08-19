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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإيجار القديم

الحلول الجزئية لن تفيد..أحمد السجيني: آن الأوان لفتح ملف الإيجار القديم..فيديو

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قال أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أمر بمناقشة حق الملاك التى ينظمها  الدستور والأعراف والمفاهيم الشرعية ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار بأصحاب المراكز الاجتماعية والإنسانية بأصحاب المعاشات والقدرات المالية المحدودة الذين يقنطوا هذه الوحدات.

 

تابع أحمد السجيني، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج " اليوم" المذاع علي فضائية دى إم سى  "، أن الحلول الجزية لن تفيد ، والعلاقة بين المالك والمستأجر كانت الحكمة دائما تتجنب التعامل معها ، لافتاً أن هذه الأمر ليس مستحيلا والحلول والمقترحات موجودة والحقوق محفوظة للجميع.

 

أوضح أحمد السجيني، أن الحكومة لم تتقدم بتشريع لقانون الإيجار القديم لأنها هى من يجب أن تتقدم به وليس أي جهة أخري ، معقباً أن هذا الملف لن يتم حله إلا بالتدرج فى الممارسة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بتحريك سعر الإيجار بشكل متوازن يرض المالك ويراعى الحالة الاجتماعية لكل مستأجر.

 

أكد أحمد السجيني، هناك مقترحات لقانون الإيجار القديم سواء من الملاك والمستأجرين ، منوهاً إلى أنه لابد ان تنعقد النية لدى الجميع لفتح الملف وسن قانون به وإصدار تشريع به. 

احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة بتشريع لقانون الإيجار القديم

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