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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة

تخسيس
تخسيس

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة، لا تحتوي على أية مواد صناعية، وتساهم في تقليل الشهية، مشيرًا إلى أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية وتحويلها لطاقة، مضيفًا أن الكورس الدوبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.

 

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مريض السمنة يزداد في الوزن يوميا، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون فيما بعد.

 

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه يوجد فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، وهذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة.

 

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن العالم أصبح يلجأ مؤخرا إلى النباتات الطبيعية من أجل فقدان وزنه، مشيرًا إلى أن كورس "الحرق الدوبل" يعطي نسبة حرق أكثر للجسم، حتى لا يعطي فرصة لثبات وزن الجسم، لافتًا إلى أن النباتات الطبية ذات الألياف الغذائية عندما يتم تناولها تقوم باستخراج مادة مضادة للسرطانات.

 

استشارى التغذية العلاجية خالد غزالي الكورسات الغذائية نباتات طبية مريض السمنة الدوبل

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