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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها.. شاهد

صدى البلد

شاركت ريهام سعيد صورة جديدة لها من طفولتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: حلوة في كل وقت - الله يحفظك - جميلة.

 

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها بنيو لوك جديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ريهام سعيد بشعر أشقر قصير، مع ميك اب جرئ غير ملامح وجهها، مرتدية بلوزة باللون البنفسجي بأكمام طويلة.

وعلقت ريهام سعيد علي الصورة: “اللي جاي أحلي أوي . شكرا يا رب. مفاجأة ابقوا منتظرين”.

وتشارك ريهام سعيد في مسلسل “وادي الجن”، الذي يشارك به عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.

ويشهد المسلسل مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

المسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

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