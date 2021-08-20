أكبر طالبة فى الثانوية تكشف سبب نجاحها ومعها 5 أبناء

خصص برنامج " 8 الصبح " فقرة خاصة لعرض قصة هناء محمد موسي، أكبر طالبة فى الثانوية العامة وصاحبة الـ 40 عامًا، و أم لـ 5 أولاد ، و الحاصلة على 56%.



قالت هناء محمد موسي، أكبر طالبة فى الثانوية العامة، إنها حصلت على الدبلوم بسبب ظروف بالبيت و وفاة والدها، ولكن كان لديها هدف وهو الحصول على الثانوية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنها دخلت الثانوية رغم أن لديها 5 أبناء، وأم أصغر أولادها فى الصف الثانى الابتدائي.



ولفتت إلى أن زوجها كان مساندا لها، وشجعها على الاستمرار و الحصول على الشهادة الثانوية.



وأشارت إلى أن الكتاب المدرسي، و القنوات التعليمة كانت المرجع الأساسي لها، وسبب فى النجاح.



وفى نفس السياق قال محمد سليمان، زوج هناء محمد موسي، أكبر طالبة فى الثانوية العامة، إن ما تحقق كان حلم له و بالفعل تحقق.



وأوضح أنه كان سيتأثر حالة تعرض زوجته لـ أى رسوب، ولذلك أقدم لها الشكر على نجاحها.



وكشف أن الحلم تحقق بالثانوية وستنظم لـ دراسة علم النفس، وستلتحق بالجامعة.

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بكلمات حب واعتزاز وافتخار مدح زوج زوجته لحصولها على شهادة الثانوية العامة وتدعي هناء موسى باعتبارها أكبر طالبة سنا حصلت على الثانوية العامة هذا العام وبمجموع 60 % ليتداول عدد كبير من رواد التواصل منشور الزوج وينتشر بسرعة فائقة على عدد من الصفحات الكبرى على السوشيال ميديا والبرامج الفضائية .

حكاية أكبر طالبة بالثانوية العامة

حصلت السيدة هناء موسى وهي أم لخمسة أبناء على شهادة الثانوية العامة بعد انقطاعها عن الدراسة لسنوات عديدة وانشغالها بأسرتها.

ونجحت بعد تعب وعناء ومشقة ومواجهة العديد من الصعوبات والمعوقات في اجتياز الامتحانات معتمدة على نفسها في المذاكرة دون الاستعانة بالدروس الخصوصية أو حتى التابلت أو الكتب المدرسية فكانت تلجأ الي القنوات التعليمية فقط .

منشور زوج هناء موسى أكبر طالبة بالثانوية العامة

فور إعلان نتيجة الثانوية العامة هنأ زوج الطالبة هناء موسى وهو محمد عمر سليمان مبلط سيراميك عبر منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك ليتم بعدها تداول المنشور على كبرى صفحات السوشيال ميديا والقنوات الفضائيةوالبرامج التي تسابقت لاجراء حوار صحفي مع الأسرة البسيطة التي يعيش وسطها سيدة مكافحة لم تيأس يوما من تحقيق حلمها.

وكتب عمر سليمان زوج أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة : والله ما اعرف ان البوست بتاعى بقى تريند وقنوات فضائيه وجميع الصحف اتصلت انا فى الشغل والله ولسه عارف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قصة أكبر طالبة بالثانوية العامة سنا ورسالة زوجها، التي انتشرت على الفيسبوك من خلال الفيديوجراف التالي.