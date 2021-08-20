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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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روشتة متكاملة لتجنب المضاعفات السيئة لمريض السكر.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور يحيى غانم ، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية ، إن مريض السكر ملزم بشكل دائم بإجراء اختبارات وتحاليل طبية، من خلال جهاز قياس السكر المنزلي، وخاصة لأصحاب السكر من النوع الثاني، بمعدل قياس مرتين كل أسبوع للشخص العادي، أما المرأة الحامل لابد من أن تراقب نفسها ذاتيا، بمعدل مرتين كل يوم.

وأضاف الدكتور يحى غانم، عبر "زووم" لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لابد من إجراء عدد من الفحوصات لأًصحاب مرضى السكر من النوع الثاني، ومنها فحص "قاع العين"، بشكل سنوي، وفحوصات للكليتين، وروتين عناية بالقدمين، وهو عبارة عن ارتداء حذاء مريح، والتأكد من أن مابين أصابعه جاف تماما، بعد الوضوء أو الاستحمام، تجنبا لما يعرف بـ "القدم السكري".

وتابع غانم أنه يفضل فحص باطن القدمين كل أسبوع والتأكد من خلوها من الكدمات والخدوش، وملاحظة لون القديم، معقبا: "لما بتكتشف مشكلة من بدري بنقدر نلحقها".

ونوه أن وضع "الإنسولين" على الجرح لتقليل النزيف، طريقة علاج شعبية، لا صحة لها في الطب، والطريقة الصحيحة والطبية هي اللجوء للطبيب، إعطاء مضاد حيوي مناسب، وذلك تجنبا الالتهابات والحروق.

وأردف: “اتبعوا الطرق العلمية بلاش الطرق الشعبية دي، لأنها لا تؤدي للنتائج المرجوة طبيا”.

 

السكر الدكتور يحيى غانم استاذ أمراض الباطنة القدم السكري الإنسولي

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