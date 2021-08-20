بعد اتصال هاتفي مع رئيس تونس.. العاهل السعودي يصدر توجيها عاجلا

أجرى العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس التونسي قيس سعيد، أكد خلاله أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس.

وشدد الملك سلمان على حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الملك سلمان، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

