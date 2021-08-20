بتوجيهات ملكية.. طائرة مساعدات طبية أردنية تصل لبنان

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات طبية أردنية جديدة بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه كان في استقبال الطائرة المحامي حسين محيدلي ممثل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، وسفير المملكة في لبنان وليد الحديد، والعميد جوزيف غنطوس ممثلا لقائد الجيش العماد جوزيف عون .

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن قد كشف أن وزارة الصحة حصلت على موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإطلاق عملية التعاقد مع المتخصصين في المستشفى التركي، بعد تذليل العقبات اللوجستية والبيروقراطية والإدارية كافة.

وقال إنه تم نقل المستشفى إلى ملاك وزارة الصحة العامة، وأصبح بالإمكان قريباً، وبعد التعاقد، إفتتاحه واطلاق الاعمال فيه لكي يكون جاهزاً لخدمة المواطنين.



وذكر حسن أن الرئيس عون وقّع أيضاً موافقة استثنائية بخصوص الهبة الكويتية الخاصة والتي تأمّنت من الصندوق الكويتي للتنمية لإنشاء مستشفيين، واحد في أكروم في عكار والآخر في حربتا في البقاع الشمالي، إضافة إلى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي.

كما أكد أن أزمة الدواء على طريق الحل حيث قال: "نحن بتوجيه من الرئيس عون سنكون ابتداء من يوم الإثنين المقبل على الأرض، لأنه أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها تقريبا 100 مليون دولار، الأمر الذي يستوجب من الشركات المستوردة أن تبادر الى استيراد الدواء، لا أن تخلق حججاً لنا كي نفتح المزيد من الأذونات الطارئة".

وأضاف: “بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة، فإن الأمر متعلق بالتحويلات المالية لمصرف لبنان الذي، من خلال الاستراتيجية الجديدة التي وضعها وتخفيضه الدعم الى 50 مليون دولار، دفعنا لوضع اولوياتناوقد جهزنا اللوائح ذات الصلة وقدمناها إلى المصرف”.

وتابع: "وفي الأسبوع المنصرم، حوّل مصرف لبنان ما يلزم وأعطى موافقاته، ويجب خلال أيام معدودة أن تبدأ هذه الأدوية بالتوافر".