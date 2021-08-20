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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة طرب.. تامر حسني ووائل كفوري يشعلان الساحل.. وعلي الحجار في القلعة

تامر حسني
تامر حسني

شهدت ليلة أمس الخميس 19 أغسطس، سلسلة حفلات قدمها نجوم الطرب، أبرزهم تامر حسني ، وائل كفوري، علي الحجار ، ونرصد فيما يلي فعاليات تلك الحفلات: 


بحضور تارا عماد وحسن أبو الرووس .. أول صور من حفل وائل كفوري بالساحل الشمالي

أحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.



بالصور.. أبرز مشاهد حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا مبهرا حيث تفاعل الجمهور مع الأغاني الجديدة التي حرص نجم الجيل على غنائها وذلك على خشبة المسرح الروماني مساء أمس بالساحل الشمالي.

نشر تامر حسني صور وعدد من الفيديوهات من الحفل وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتصدر الفنان تامر حسني موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إنتهاء حفله  بالساحل الشمالي، على المسرح الروماني بمارينا الساحل الشمالي كما نفذت تذاكر الحفل المطروحة على موقع الحجز المخصص تيكت مارشيه.

وكتب تامر حسني: “فخور اني النهارده شاركت في إعادة المسرح الروماني المصري العظيم مع جمهوري المحترم الراقي ، فخور بالتنظيم الرائع و كل من شارك في اخراج الحفل بالشكل اللي فعلاً يليق بالفن المصري والمسرح الروماني العظيم ، شكراً لعباقرة المسرح / الفنان الرائع احمد عصام و المبدعين - عماد نبيل - طارق صبري - تامر فوزي - ياسر انور - احمد عبد القادر -و قناة المحور المصرية - و مدير التصوير الكبير جلال الزكي - و المخرج المتميز أكرم فاروق و شركة th حسام حسني - تامر يحيى - رامي مسعد -شكراً لرجال مديرية أمن مطروح والعلمين على المجهود العظيم المبذول في التنظيم الراقي شكراً لكل أفراد فرقتي الموسيقية الكبيرة”.


علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

أحيا الفنان علي الحجار حفلا طربيا على مسرح محكى القلعة مساء الخميس، بحضور عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه المختارة من بين مشواره الذي يمتد على مدار عقود.

غنى علي الحجار العديد من أغانيه على مسرح محكى القلعة منها يا مصري ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وحرماً يا سيدى.
 


عفروتو يشعل مسرح الزمالك بأغاني الراب.. صور

أشعل مغني الراب عفروتو مسرح الزمالك، بتفاعل الجمهور على أغانيه في أولى حفلاته فى المسرح، مع التزام الجمهور بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ورقص الجمهور وتفاعلوا مع أغاني عفروتو بحضور كامل العدد.

وشهدت منطقة العلمين الجديدة واحدة من أضخم حفلات صيف ٢٠٢١ التي وصفت بليلة زحف الآلاف من حشود الجماهير لحضور حفل غنائي ضخم ضم أبرز نجوم الراب ويجز، عفرتو، باتستيوتا، وزة منتصر، المحببين لدى الشباب من الجنسين بالإضافة إلى ال dj العالمي "دي زي توسكيني" .


حفل فرقة أوبرا القاهرة على مسرح محكى القلعة.. صور

أحيت فرقة أوبرا القاهرة حفلا غنائيا مساء أمس الخميس، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبرعلى مسرح محكى القلعة.

جاء الحفل ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وقدم أعضاء الفرقة مجموعة من الأغاني المصرية والأجنبية من بينهم المطرب هشام الجندي، إلهامي أمين، داليا فاروق، وجاكلين رفيق.

من الأغاني التي قدمتها أوبرا القاهرة امراة تحب ، الكتابة علي الجدار ، ربما ، طريقي ، ذكرتي ، حلق بي للقمر ، الحياة وردية ، استطعت الرقص ، عزباء في الليل ، شبح الاوبرا.

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